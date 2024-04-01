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Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:57 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/drony-1937043337.html
Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО
Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО - РИА Новости, 01.04.2024
Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО
Применение "матки" FPV-дронов на фронте сегодня затруднено тем, что такой беспилотник обладает большими габаритами и низкой скоростью, его легко потерять вместе РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:57
2024-04-01T10:57
специальная военная операция на украине
жуковский
цаги имени н. е. жуковского
московский физико-технический институт
технологии
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Применение "матки" FPV-дронов на фронте сегодня затруднено тем, что такой беспилотник обладает большими габаритами и низкой скоростью, его легко потерять вместе со всеми БПЛА, находящимися на борту, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Так он прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО замечена российская "матка" дронов "Пчелка". Этот гибрид беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, может быть платформой для сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. "Такого рода беспилотники пытаются создать с первых дней СВО - и мы, и противник. Почему мы спустя два года видим на фронте море FPV-дронов, но практически ни одной "матки"? На это есть определенные стоп-факторы. Появление "матки" усложнено тем, что если вы её теряете, то вместе с ней вы лишаетесь и всех дронов на ней. "Матка" - это тяжёлый беспилотник, летящий на небольшой скорости и представляющий собой идеальную цель", - сказал Кузякин. По его словам, "матка" дронов, как правило, летит высоко и медленно, поэтому её "очень легко подбить". Кроме того, такой аппарат сложно доставить на место пуска, развернуть и приготовить к полету. "То, что нашим ребятам удалось эту "матку" создать, у меня сомнений нет, но вот перспективы ее боевого применения под вопросом. Безусловно, сегодня мы имеем дело с настоящим зоопарком решений в беспилотной отрасли, и это хорошо!.. "Матка" дронов будет эффективной лишь тогда, когда она сможет летать на высокой скорости и так же низко, как обычные FPV-устройства, для этого разработчикам предстоит изучить весь предыдущий неудачный опыт коллег", - отметил Кузякин. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. Компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240401/bpla-1937032562.html
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937015524.html
https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html
жуковский
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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жуковский, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, технологии
Специальная военная операция на Украине, Жуковский, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Московский физико-технический институт, Технологии
Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО

Разработчик: применение "матки" дронов на СВО осложнено ее размером и скоростью

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУчастник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Применение "матки" FPV-дронов на фронте сегодня затруднено тем, что такой беспилотник обладает большими габаритами и низкой скоростью, его легко потерять вместе со всеми БПЛА, находящимися на борту, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Так он прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО замечена российская "матка" дронов "Пчелка". Этот гибрид беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, может быть платформой для сбрасываемых с воздуха FPV-дронов.
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"Такого рода беспилотники пытаются создать с первых дней СВО - и мы, и противник. Почему мы спустя два года видим на фронте море FPV-дронов, но практически ни одной "матки"? На это есть определенные стоп-факторы. Появление "матки" усложнено тем, что если вы её теряете, то вместе с ней вы лишаетесь и всех дронов на ней. "Матка" - это тяжёлый беспилотник, летящий на небольшой скорости и представляющий собой идеальную цель", - сказал Кузякин.
По его словам, "матка" дронов, как правило, летит высоко и медленно, поэтому её "очень легко подбить". Кроме того, такой аппарат сложно доставить на место пуска, развернуть и приготовить к полету.
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"То, что нашим ребятам удалось эту "матку" создать, у меня сомнений нет, но вот перспективы ее боевого применения под вопросом. Безусловно, сегодня мы имеем дело с настоящим зоопарком решений в беспилотной отрасли, и это хорошо!.. "Матка" дронов будет эффективной лишь тогда, когда она сможет летать на высокой скорости и так же низко, как обычные FPV-устройства, для этого разработчикам предстоит изучить весь предыдущий неудачный опыт коллег", - отметил Кузякин.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. Компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.
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Специальная военная операция на УкраинеЖуковскийЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковский физико-технический институтТехнологии
 
 
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