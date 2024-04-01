https://ria.ru/20240401/drony-1937043337.html

Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО

Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО - РИА Новости, 01.04.2024

Разработчик рассказал о сложностях применения "матки" дронов на СВО

Применение "матки" FPV-дронов на фронте сегодня затруднено тем, что такой беспилотник обладает большими габаритами и низкой скоростью, его легко потерять вместе РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:57

2024-04-01T10:57

2024-04-01T10:57

специальная военная операция на украине

жуковский

цаги имени н. е. жуковского

московский физико-технический институт

технологии

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Применение "матки" FPV-дронов на фронте сегодня затруднено тем, что такой беспилотник обладает большими габаритами и низкой скоростью, его легко потерять вместе со всеми БПЛА, находящимися на борту, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Так он прокомментировал сообщения о том, что в зоне СВО замечена российская "матка" дронов "Пчелка". Этот гибрид беспилотника самолетного и квадрокоптерного типов, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, может быть платформой для сбрасываемых с воздуха FPV-дронов. "Такого рода беспилотники пытаются создать с первых дней СВО - и мы, и противник. Почему мы спустя два года видим на фронте море FPV-дронов, но практически ни одной "матки"? На это есть определенные стоп-факторы. Появление "матки" усложнено тем, что если вы её теряете, то вместе с ней вы лишаетесь и всех дронов на ней. "Матка" - это тяжёлый беспилотник, летящий на небольшой скорости и представляющий собой идеальную цель", - сказал Кузякин. По его словам, "матка" дронов, как правило, летит высоко и медленно, поэтому её "очень легко подбить". Кроме того, такой аппарат сложно доставить на место пуска, развернуть и приготовить к полету. "То, что нашим ребятам удалось эту "матку" создать, у меня сомнений нет, но вот перспективы ее боевого применения под вопросом. Безусловно, сегодня мы имеем дело с настоящим зоопарком решений в беспилотной отрасли, и это хорошо!.. "Матка" дронов будет эффективной лишь тогда, когда она сможет летать на высокой скорости и так же низко, как обычные FPV-устройства, для этого разработчикам предстоит изучить весь предыдущий неудачный опыт коллег", - отметил Кузякин. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. Компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несёт полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240401/bpla-1937032562.html

https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937015524.html

https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html

жуковский

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

жуковский, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, технологии