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Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга" - РИА Новости, 01.04.2024
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08:18 01.04.2024 (обновлено: 10:45 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга"
Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга" - РИА Новости, 01.04.2024
Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга"
Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:18
2024-04-01T10:45
безопасность
технологии
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. "Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба-яга", тогда даже названия такого не было. &lt;…&gt; Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", — сказал он. Как уточнил Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения "Бабы-яги", но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Собеседник агентства отметил, что вся информация, получаемая специалистами ЦКБР при изучении трофейных украинских дронов, передается "в органы и профильные организации". &quot;Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника&quot;, — отметил гендиректор ЦКБР.Летом 2023 года сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла рассказал РИА Новости, что ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб из-за того, что подошли к концу запасы боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. Российские военные окрестили одну из переделанных моделей сельхоздронов "Бабой- ягой" — они носят на себе боеприпасы, чаще всего это 120-миллиметровые минометные снаряды и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель, "Джокер-10", несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк центра — выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html
https://ria.ru/20240329/dron-1936514062.html
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безопасность, технологии, жуковский, вооруженные силы украины, цаги имени н. е. жуковского
Безопасность, Технологии, Жуковский, Вооруженные силы Украины, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Специальная военная операция на Украине
Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга"

Специалисты установили цепочку поставок комплектующих дронов ВСУ "Баба- яга"

© AFP 2024 / GENYA SAVILOVУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024 / GENYA SAVILOV
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.
"Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба-яга", тогда даже названия такого не было. <…> Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", — сказал он.
Участник СВО демонстрирует возможности FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Российский дрон уничтожил станцию связи Starlink в зоне СВО
6 марта, 06:40
Как уточнил Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения "Бабы-яги", но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.
Собеседник агентства отметил, что вся информация, получаемая специалистами ЦКБР при изучении трофейных украинских дронов, передается "в органы и профильные организации".
«

"Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника", — отметил гендиректор ЦКБР.

Летом 2023 года сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла рассказал РИА Новости, что ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб из-за того, что подошли к концу запасы боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства.
Российские военные окрестили одну из переделанных моделей сельхоздронов "Бабой- ягой" — они носят на себе боеприпасы, чаще всего это 120-миллиметровые минометные снаряды и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель, "Джокер-10", несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк центра — выпускники МФТИ.
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В России создали FPV-дрон "Джокер-10"
29 марта, 03:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииЖуковскийВооруженные силы УкраиныЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
 
 
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