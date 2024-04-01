https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html

Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга"

Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга" - РИА Новости, 01.04.2024

Российские специалисты установили место сборки дронов ВСУ "Баба-яга"

Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:18

2024-04-01T08:18

2024-04-01T10:45

безопасность

технологии

жуковский

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Специалисты российского "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон "Баба-яга", в результате чего удалось узнать координаты его места сборки и цепочку поставок его комплектующих, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин. "Именно к нам попал первый трофейный дрон "Баба-яга", тогда даже названия такого не было. <…> Нам удалось "разговорить" дрон, и мы узнали, что попала на фронт "Баба-яга" не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов", — сказал он. Как уточнил Кузякин, по навигационному компьютеру и полетному контроллеру удалось восстановить полную картину не только боевого применения "Бабы-яги", но также логистику поставок, сборки и координаты его тестовых полетов. Собеседник агентства отметил, что вся информация, получаемая специалистами ЦКБР при изучении трофейных украинских дронов, передается "в органы и профильные организации". "Это как раз тот случай, когда элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника", — отметил гендиректор ЦКБР.Летом 2023 года сапер отряда "Хопер" из сводной казачьей бригады "Дон" добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Рахматулла рассказал РИА Новости, что ВСУ начали применять сельскохозяйственные беспилотники для сброса крупнокалиберных мин и авиабомб из-за того, что подошли к концу запасы боевых БПЛА Bayraktar турецкого производства. Российские военные окрестили одну из переделанных моделей сельхоздронов "Бабой- ягой" — они носят на себе боеприпасы, чаще всего это 120-миллиметровые минометные снаряды и авиационные боеприпасы, бомбы весом 25 и 50 килограммов. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель, "Джокер-10", несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный костяк центра — выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931357859.html

https://ria.ru/20240329/dron-1936514062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, жуковский, вооруженные силы украины, цаги имени н. е. жуковского