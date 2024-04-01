https://ria.ru/20240401/drony-1937007574.html

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям - РИА Новости, 01.04.2024

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям

Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий, в перспективе это поможет избежать возникновения "лунных пейзажей" в зоне СВО, заявил в интервью РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T02:04

2024-04-01T02:04

2024-04-01T02:04

специальная военная операция на украине

жуковский

цаги имени н. е. жуковского

московский физико-технический институт

технологии

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий, в перспективе это поможет избежать возникновения "лунных пейзажей" в зоне СВО, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий. Это должен быть маневренный легкий аппарат, который при необходимости должен смочь залететь буквально в дырку в доме и не потерять связь с пилотом. В перспективе должно помочь избежать "лунных пейзажей" и сноса домов в ходе боев", - сказал он о планах работы компании в 2024 году. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 без полезной нагрузки). Научный "костяк" центра - выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240331/ukraina-1936996295.html

https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html

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жуковский, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, технологии, безопасность, вооруженные силы рф