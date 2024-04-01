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Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:04 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/drony-1937007574.html
Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям
Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям - РИА Новости, 01.04.2024
Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям
Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий, в перспективе это поможет избежать возникновения "лунных пейзажей" в зоне СВО, заявил в интервью РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T02:04
2024-04-01T02:04
специальная военная операция на украине
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московский физико-технический институт
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безопасность
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий, в перспективе это поможет избежать возникновения "лунных пейзажей" в зоне СВО, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий. Это должен быть маневренный легкий аппарат, который при необходимости должен смочь залететь буквально в дырку в доме и не потерять связь с пилотом. В перспективе должно помочь избежать "лунных пейзажей" и сноса домов в ходе боев", - сказал он о планах работы компании в 2024 году. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 без полезной нагрузки). Научный "костяк" центра - выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936996295.html
https://ria.ru/20240330/zaschita-1936769365.html
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жуковский, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, технологии, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Жуковский, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Московский физико-технический институт, Технологии, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям

ЦКБР: FPV-дроны адаптируют к городским боям для избежания "лунных пейзажей"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Российские FPV-дроны адаптируют к городским боям внутри зданий, в перспективе это поможет избежать возникновения "лунных пейзажей" в зоне СВО, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"Мы работаем над адаптацией наших беспилотников под штурмовые действия в условиях городской среды. Сегодня ЦКБР разрабатывает линейку дронов для боев внутри зданий. Это должен быть маневренный легкий аппарат, который при необходимости должен смочь залететь буквально в дырку в доме и не потерять связь с пилотом. В перспективе должно помочь избежать "лунных пейзажей" и сноса домов в ходе боев", - сказал он о планах работы компании в 2024 году.
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ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 без полезной нагрузки). Научный "костяк" центра - выпускники МФТИ.
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Специальная военная операция на УкраинеЖуковскийЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковский физико-технический институтТехнологииБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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