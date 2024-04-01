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Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке

Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 01.04.2024

Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке

Украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:21

2024-04-01T11:21

2024-04-01T11:21

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли удар дроном по жилому дому в Новой Каховке. В квартирах новокаховчан на верхних этажах повреждено остекление окон, повреждены стены и личное имущество", - говорится в сообщении. Жертв и пострадавших нет. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240222/avtobus-1928912056.html

новая каховка

херсонская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, новая каховка, херсонская область , россия, вооруженные силы украины, украина