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Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке
Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке - РИА Новости, 01.04.2024
Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке
Украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:21
2024-04-01T11:21
2024-04-01T11:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Украинский дрон влетел в многоквартирный жилой дом в городе Новая Каховка Херсонской области, сообщила горадминистрация в своем Telegram-канале. "Украинские боевики нанесли удар дроном по жилому дому в Новой Каховке. В квартирах новокаховчан на верхних этажах повреждено остекление окон, повреждены стены и личное имущество", - говорится в сообщении. Жертв и пострадавших нет. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке
Украинский дрон попал в жилой дом в Новой Каховке, пострадавших нет