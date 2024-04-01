https://ria.ru/20240401/dron-1937031512.html

В России создали новый FPV-дрон "Хруст"

В России создали новый FPV-дрон "Хруст" - РИА Новости, 01.04.2024

В России создали новый FPV-дрон "Хруст"

В России создан FPV-дрон "Хруст", предназначенный для работы в зоне радиационного заражения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:15

2024-04-01T10:15

2024-04-01T10:15

технологии

россия

жуковский

михаил мишустин

цаги имени н. е. жуковского

московский физико-технический институт

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России создан FPV-дрон "Хруст", предназначенный для работы в зоне радиационного заражения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Да, у нас много таких проектов. Один из них - "Хруст", предназначенный для работы в зонах радиационного или химического заражения. На дрон ставится необходимый для ситуации датчик (радиоактивности или загазованности), и пилот, получая информацию с датчика в режиме онлайн, совершает облет территории, включая здания, понимая, где сильнее загрязнение", - сказал он, говоря о "гражданских" разработках ЦКБР. По словам Кузякина, сегодня многие организации проявляют интерес к "Хрусту", однако в конкретные контракты пока подписаны не были. С 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов. Правила проведения пилотного проекта утверждены председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк Центра - выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html

https://ria.ru/20240125/dron-1923333513.html

россия

жуковский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, жуковский, михаил мишустин, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, безопасность