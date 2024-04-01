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В России создали новый FPV-дрон "Хруст" - РИА Новости, 01.04.2024
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10:15 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/dron-1937031512.html
В России создали новый FPV-дрон "Хруст"
В России создали новый FPV-дрон "Хруст" - РИА Новости, 01.04.2024
В России создали новый FPV-дрон "Хруст"
В России создан FPV-дрон "Хруст", предназначенный для работы в зоне радиационного заражения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:15
2024-04-01T10:15
технологии
россия
жуковский
михаил мишустин
цаги имени н. е. жуковского
московский физико-технический институт
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России создан FPV-дрон "Хруст", предназначенный для работы в зоне радиационного заражения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Да, у нас много таких проектов. Один из них - "Хруст", предназначенный для работы в зонах радиационного или химического заражения. На дрон ставится необходимый для ситуации датчик (радиоактивности или загазованности), и пилот, получая информацию с датчика в режиме онлайн, совершает облет территории, включая здания, понимая, где сильнее загрязнение", - сказал он, говоря о "гражданских" разработках ЦКБР. По словам Кузякина, сегодня многие организации проявляют интерес к "Хрусту", однако в конкретные контракты пока подписаны не были. С 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов. Правила проведения пилотного проекта утверждены председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк Центра - выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240401/drony-1937018545.html
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технологии, россия, жуковский, михаил мишустин, цаги имени н. е. жуковского, московский физико-технический институт, безопасность
Технологии, Россия, Жуковский, Михаил Мишустин, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского, Московский физико-технический институт, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В России создали новый FPV-дрон "Хруст"

В России создали FPV-дрон "Хруст" для работы в зоне радиационного заражения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В России создан FPV-дрон "Хруст", предназначенный для работы в зоне радиационного заражения, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного изделия "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"Да, у нас много таких проектов. Один из них - "Хруст", предназначенный для работы в зонах радиационного или химического заражения. На дрон ставится необходимый для ситуации датчик (радиоактивности или загазованности), и пилот, получая информацию с датчика в режиме онлайн, совершает облет территории, включая здания, понимая, где сильнее загрязнение", - сказал он, говоря о "гражданских" разработках ЦКБР.
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По словам Кузякина, сегодня многие организации проявляют интерес к "Хрусту", однако в конкретные контракты пока подписаны не были.
С 1 апреля 2024 года в России стартует пилотный проект по созданию системы непрерывной подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников, а также эксплуатации летательных аппаратов весом до 30 килограммов. Правила проведения пилотного проекта утверждены председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограмм, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 км/ч без полезной нагрузки). Научный костяк Центра - выпускники МФТИ.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияЖуковскийМихаил МишустинЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоМосковский физико-технический институтБезопасность
 
 
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