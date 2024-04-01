https://ria.ru/20240401/dorogavkrym-1937048489.html
Эксперт назвал причину беспокойства Киева из-за железной дороги в Крым
Эксперт назвал причину беспокойства Киева из-за железной дороги в Крым - РИА Новости, 01.04.2024
Эксперт назвал причину беспокойства Киева из-за железной дороги в Крым
Строительство железной дороги через новые регионы России в Крым означает для Киева, кроме всего прочего, репутационные потери, считает политолог Сергей... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:16
2024-04-01T11:16
2024-04-01T11:16
россия
севастополь
украина
сергей мельничук
владимир путин
оон
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр- РИА Новости. Строительство железной дороги через новые регионы России в Крым означает для Киева, кроме всего прочего, репутационные потери, считает политолог Сергей Мельничук. Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, ранее назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом. По мнению Мельничука, опасения Буданова говорят о преимуществе России в логистике в условиях спецоперации. Кроме того, отметил эксперт, реализация такого крупного инфраструктурного проекта в новых регионах России означает репутационные потери Киева. "Второй основной вывод - это репутационные потери для киевского режима из-за строительства железной дороги. Россия способна реализовать крупные инфраструктурные проекты на территории четырёх новых субъектов", - сказал Мельничук РИА Новости. Попытки украинской пропаганды изобразить Россию бедным государством регулярно разбиваются о реальные события, отметил он. В то время как украинские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре регионов, Россия заинтересована в обеспечении благополучия своих граждан. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20240331/regiony-1936987975.html
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россия, севастополь, украина, сергей мельничук, владимир путин, оон
Россия, Севастополь, Украина, Сергей Мельничук, Владимир Путин, ООН, Специальная военная операция на Украине
Эксперт назвал причину беспокойства Киева из-за железной дороги в Крым
Эксперт: опасения Киева по ж/д дороге в Крым связаны с репутационными потерями
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр- РИА Новости. Строительство железной дороги через новые регионы России в Крым означает для Киева, кроме всего прочего, репутационные потери, считает политолог Сергей Мельничук.
Глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, которому в РФ предъявлено обвинение в причастности к терактам, ранее назвал серьезной проблемой для Киева восстановление железнодорожного сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом.
По мнению Мельничука, опасения Буданова говорят о преимуществе России в логистике в условиях спецоперации. Кроме того, отметил эксперт, реализация такого крупного инфраструктурного проекта в новых регионах России означает репутационные потери Киева.
"Второй основной вывод - это репутационные потери для киевского режима из-за строительства железной дороги. Россия способна реализовать крупные инфраструктурные проекты на территории четырёх новых субъектов", - сказал Мельничук РИА Новости.
Попытки украинской пропаганды изобразить Россию бедным государством регулярно разбиваются о реальные события, отметил он. В то время как украинские войска наносят удары по гражданской инфраструктуре регионов, Россия заинтересована в обеспечении благополучия своих граждан.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил доклад о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска, и пообещал продолжить эту работу, чтобы железнодорожные составы пошли прямо в Севастополь.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент РФ в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.