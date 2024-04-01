https://ria.ru/20240401/dispetcher-1937200791.html

Дежурный на переезде под Ярославлем, где поезд врезался в автобус, был пьян

Дежурный на переезде под Ярославлем, где поезд врезался в автобус, был пьян - РИА Новости, 02.04.2024

Дежурный на переезде под Ярославлем, где поезд врезался в автобус, был пьян

Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и пропустил транспортное средство на пути, сообщил глава региона Михаил... РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-01T20:13

2024-04-01T20:13

2024-04-02T00:44

происшествия

ярославская область

переславль-залесский

архангельск

северная железная дорога

михаил евраев

северо-западная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Диспетчер переезда в Ярославской области, где столкнулись автобус и поезд, был пьян и пропустил транспортное средство на пути, сообщил глава региона Михаил Евраев."Установлены предварительные причины ДТП под Переславлем-Залесским. Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы", — написал он в Telegram-канале.По информации Северной железной дороги, в 14:36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом № 15 сообщением Архангельск — Москва. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. По последним данным МЧС, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса и водитель. Машинист поезда получил травмы.Как уточнила Северо-Западная транспортная прокуратура, предварительно установлено, что автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдения прав пассажиров.

https://ria.ru/20240401/zhertvy-1937181588.html

https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html

ярославская область

переславль-залесский

архангельск

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происшествия, ярославская область, переславль-залесский, архангельск, северная железная дорога, михаил евраев, северо-западная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)