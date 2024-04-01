https://ria.ru/20240401/dialekt-1937160718.html

Эксперты выяснили, есть ли различия в диалекте москвичей и петербуржцев

Эксперты выяснили, есть ли различия в диалекте москвичей и петербуржцев - РИА Новости, 01.04.2024

Эксперты выяснили, есть ли различия в диалекте москвичей и петербуржцев

Больших различий между московским и питерским диалектами не существует – разница сглаживается из-за миграции населения в эти города, говорится в совместном... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:57

2024-04-01T16:57

2024-04-01T16:57

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россия

общество

финансовый университет при правительстве рф

ингосстрах

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Больших различий между московским и питерским диалектами не существует – разница сглаживается из-за миграции населения в эти города, говорится в совместном исследовании страховой компании "Ингосстрах" и Финансового университета при Правительстве РФ. В частности, результаты показали, что часть слов, которые, по мнению большинства людей, используют только в Петербурге, широко распространены в Поволжье, Сибири и на юге России. Однако некоторые предметы в Москве и Санкт-Петербурге действительно называют по-разному. Например, ящик для сборки мусора в Москве 97% опрошенных называют мусорным контейнером, в то время как в Санкт-Петербурге 41% людей называют его пухто. Оставшиеся 59% используют фразу "мусорный контейнер". Слово "водолазка" используют 97% жителей Москвы и 73% жителей Санкт-Петербурга. Оставшиеся 3% москвичей и 27% петербуржцев используют в разговоре слово "бадлон". Схожая ситуация и с бордюром: это слово используют 94% жителей Москвы и 73% жителей Санкт-Петербурга. При этом 27% людей, проживающих в Петербурге, используют известное слово "поребрик". Примечательно, что 6% жителей Москвы также используют в разговоре поребрик вместо бордюра. Также слово "поребрик" достаточно широко распространено не только в Санкт-Петербурге, но и на юге России. Мелко нарезанное мясо с овощами, завернутое в лепешку, шаурмой называют 92% москвичей. Петербуржцы чаще используют слово "шаверма" - 79% опрошенных. Аналитики отметили, что в Санкт-Петербурге все чаще начинают говорить "шаурма" - 21% людей. В Москве слово "шаверма" используют лишь 8% жителей. Несмотря на стереотипы, вход в дом называют парадной 26% людей, оставшиеся 74% называют вход подъездом. В Москве слово "подъезд" используют 98% людей. Больше половины жителей Петербурга (52%) называют конус из вафли для наполнения мороженым сахарной трубочкой, оставшиеся предпочитают говорить "вафельный рожок". В Москве фразу "сахарная трубочка" в разговоре используют лишь 13%, оставшиеся говорят "вафельный рожок", поясняется в исследовании. Временное торговое помещение на улице жители Петербурга чаще всего называют ларьком – так ответили 55% опрошенных, оставшиеся 45% называют его палаткой. Большинство жителей Москвы, в свою очередь, чаще используют слово "палатка" - 89% людей, 11% используют в разговоре слово "ларек". В то же время исследование не выявило разницы в обозначении популярной домашней птицы – и в Москве, и в Санкт-Петербурге подавляющее большинство называет ее курицей (Москва – 98%, Санкт-Петербург – 92%), а не курой (Москва – 2%, Санкт-Петербург – 8%). А популярную крупу – гречкой (Москва – 99%, Санкт-Петербург – 94%), а не гречей (Москва – 1%, Санкт-Петербург – 6%). Что касается имущества, то исследование не выделило никаких значимых отличий в том, как москвичи и петербуржцы называют автомобили и квартиры. Как и москвичи, петербуржцы называют свой личный транспорт "машина", "авто", "тачка", "легковушка" или "мотор". Однако в обозначении недвижимости есть заметные отличия: петербуржцы гораздо чаще, чем москвичи называют свое жилье "коммуналкой" или "шалашом"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкт-петербург, москва, россия, общество, финансовый университет при правительстве рф, ингосстрах