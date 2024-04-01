https://ria.ru/20240401/deti-1937126379.html

Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы

Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы - РИА Новости, 01.04.2024

Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы

Более 7 тысяч детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны, власти следят за тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя безопасно и... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:10

2024-04-01T15:10

2024-04-01T15:10

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

дети

детский отдых

отдых в россии

сво

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БЕЛГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Более 7 тысяч детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны, власти следят за тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя безопасно и комфортно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сейчас в детских лагерях в разных регионах страны размещены 7387 белгородских детей, сегодня уезжает ещё 1370 человек", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор попросил отдельно докладывать о каждом заболевшем ребёнке и о любых проблемах, возникающих у детей. По информации министерства образования Белгородской области, дополнительно необходимо рассмотреть вопрос о выезде ещё порядка 1,5 тысячи детей. При этом 500 человек уже готовы принять в других регионах. Для размещения остальных детей губернатор будет дополнительно договариваться с главами субъектов. Глава региона также поручил руководителям муниципальных образований Белгородской области держать связь напрямую со всеми родителями уехавших детей. "Уважаемые главы, прошу вас также контролировать качество отдыха детей. Родители проживают на ваших территориях, вы ближе к людям. Берите информацию от родителей и самостоятельно доводите её до регионального министерства образования. Пожалуйста, держите эту ситуацию на контроле", — поручил глава региона.

https://ria.ru/20240304/obuchenie-1931073981.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, дети, детский отдых, отдых в россии, сво