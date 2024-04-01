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Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы - РИА Новости, 01.04.2024
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Белгородская область
Белгородская область
 
15:10 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/deti-1937126379.html
Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы
Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы - РИА Новости, 01.04.2024
Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы
Более 7 тысяч детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны, власти следят за тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя безопасно и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:10
2024-04-01T15:10
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
дети
детский отдых
отдых в россии
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БЕЛГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Более 7 тысяч детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны, власти следят за тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя безопасно и комфортно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Сейчас в детских лагерях в разных регионах страны размещены 7387 белгородских детей, сегодня уезжает ещё 1370 человек", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор попросил отдельно докладывать о каждом заболевшем ребёнке и о любых проблемах, возникающих у детей. По информации министерства образования Белгородской области, дополнительно необходимо рассмотреть вопрос о выезде ещё порядка 1,5 тысячи детей. При этом 500 человек уже готовы принять в других регионах. Для размещения остальных детей губернатор будет дополнительно договариваться с главами субъектов. Глава региона также поручил руководителям муниципальных образований Белгородской области держать связь напрямую со всеми родителями уехавших детей. "Уважаемые главы, прошу вас также контролировать качество отдыха детей. Родители проживают на ваших территориях, вы ближе к людям. Берите информацию от родителей и самостоятельно доводите её до регионального министерства образования. Пожалуйста, держите эту ситуацию на контроле", — поручил глава региона.
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белгородская область, вячеслав гладков, дети, детский отдых, отдых в россии, сво
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Дети, Детский отдых, отдых в России, СВО

Гладков сообщил, что более 7000 белгородских детей уехали в другие регионы

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 1 апр – РИА Новости. Более 7 тысяч детей из Белгородской области размещены в разных регионах страны, власти следят за тем, чтобы каждый ребенок чувствовал себя безопасно и комфортно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Сейчас в детских лагерях в разных регионах страны размещены 7387 белгородских детей, сегодня уезжает ещё 1370 человек", - отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор попросил отдельно докладывать о каждом заболевшем ребёнке и о любых проблемах, возникающих у детей.
По информации министерства образования Белгородской области, дополнительно необходимо рассмотреть вопрос о выезде ещё порядка 1,5 тысячи детей. При этом 500 человек уже готовы принять в других регионах. Для размещения остальных детей губернатор будет дополнительно договариваться с главами субъектов.
Глава региона также поручил руководителям муниципальных образований Белгородской области держать связь напрямую со всеми родителями уехавших детей.
"Уважаемые главы, прошу вас также контролировать качество отдыха детей. Родители проживают на ваших территориях, вы ближе к людям. Берите информацию от родителей и самостоятельно доводите её до регионального министерства образования. Пожалуйста, держите эту ситуацию на контроле", — поручил глава региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковДетиДетский отдыхотдых в РоссииСВО
 
 
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