https://ria.ru/20240401/deti-1937060557.html

Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей

Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей - РИА Новости, 01.04.2024

Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила школьников из Белгородской области в подмосковном детском оздоровительном лагере "Горизонт", РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:49

2024-04-01T11:49

2024-04-01T11:49

общество

московская область (подмосковье)

белгородская область

россия

татьяна москалькова

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила школьников из Белгородской области в подмосковном детском оздоровительном лагере "Горизонт", где подарила детям подарки, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня вся страна смотрит на вас. Сегодня в каждом уголке большой России думают и переживают за вас и ваших родных, потому что именно Белгородская область сегодня подвергается обстрелам, бомбежке со стороны нацистов. Мы очень рады, что Московская область, и именно Клинский район… раскрыли свои объятия, двери своего очень гостеприимного района для вас, ребята, чтобы вы улыбались, подружились, чтобы вы увезли с собой самые добрые воспоминания о Московской области", - сказала Москалькова на встрече с детьми. Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщали, что около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье. Их разместили в детских оздоровительных лагерях "Родник" (Пушкинский горокруг) имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), "Горизонт" (Клин), "Лесная поляна" (Коломна). -0-

https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

московская область (подмосковье)

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), белгородская область, россия, татьяна москалькова