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Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей - РИА Новости, 01.04.2024
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11:49 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/deti-1937060557.html
Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей
Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей - РИА Новости, 01.04.2024
Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила школьников из Белгородской области в подмосковном детском оздоровительном лагере "Горизонт", РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:49
2024-04-01T11:49
общество
московская область (подмосковье)
белгородская область
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила школьников из Белгородской области в подмосковном детском оздоровительном лагере "Горизонт", где подарила детям подарки, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня вся страна смотрит на вас. Сегодня в каждом уголке большой России думают и переживают за вас и ваших родных, потому что именно Белгородская область сегодня подвергается обстрелам, бомбежке со стороны нацистов. Мы очень рады, что Московская область, и именно Клинский район… раскрыли свои объятия, двери своего очень гостеприимного района для вас, ребята, чтобы вы улыбались, подружились, чтобы вы увезли с собой самые добрые воспоминания о Московской области", - сказала Москалькова на встрече с детьми. Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщали, что около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье. Их разместили в детских оздоровительных лагерях "Родник" (Пушкинский горокруг) имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), "Горизонт" (Клин), "Лесная поляна" (Коломна). -0-
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московская область (подмосковье)
белгородская область
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общество, московская область (подмосковье), белгородская область, россия, татьяна москалькова
Общество, Московская область (Подмосковье), Белгородская область, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова посетила детей из Белгородской области в одном из лагерей

Москалькова посетила школьников из Белгородской области в лагере "Горизонт"

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила школьников из Белгородской области в подмосковном детском оздоровительном лагере "Горизонт", где подарила детям подарки, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня вся страна смотрит на вас. Сегодня в каждом уголке большой России думают и переживают за вас и ваших родных, потому что именно Белгородская область сегодня подвергается обстрелам, бомбежке со стороны нацистов. Мы очень рады, что Московская область, и именно Клинский район… раскрыли свои объятия, двери своего очень гостеприимного района для вас, ребята, чтобы вы улыбались, подружились, чтобы вы увезли с собой самые добрые воспоминания о Московской области", - сказала Москалькова на встрече с детьми.
Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области сообщали, что около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье. Их разместили в детских оздоровительных лагерях "Родник" (Пушкинский горокруг) имени 28 Панфиловцев (Волоколамский), "Горизонт" (Клин), "Лесная поляна" (Коломна). -0-
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Белгородская областьРоссияТатьяна Москалькова
 
 
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