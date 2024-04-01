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Глава Белгородской области попросит принять еще 1,5 тысячи детей из региона - РИА Новости, 01.04.2024
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11:05 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/deti-1937046048.html
Глава Белгородской области попросит принять еще 1,5 тысячи детей из региона
Глава Белгородской области попросит принять еще 1,5 тысячи детей из региона - РИА Новости, 01.04.2024
Глава Белгородской области попросит принять еще 1,5 тысячи детей из региона
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков планирует связаться с коллегами и попросить их рассмотреть возможность принять еще 1,5 тысячи детей из региона. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:05
2024-04-01T11:05
общество
белгородская область
россия
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков планирует связаться с коллегами и попросить их рассмотреть возможность принять еще 1,5 тысячи детей из региона. Ранее он рассказал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. Во время оперативного совещания правительства замгубернатора, министр образования Белгородской области Андрей Милехин рассказал, что из новых регионов, где в настоящее время прорабатывается вопрос приема детей, поступили предложения о размещении около 500 человек. Он добавил, что требуется рассмотреть вопрос о выезде еще порядка 1 тысячи детей. "Я тогда сейчас после окончания совещания буду звонить коллегам и просить рассмотреть возможности приема. Давайте вот так, на всякий случай, еще 1500. Пятьсот, которые уже есть, и 1500 дополнительно", - сказал Гладков. Милехин рассказал, что в 25 регионах России уже разместили 7387 детей из приграничных районов. К этому числу можно добавить 1370 ребят, которые отправятся из Белгородской области в понедельник и вторник. Также, отметил министр, активно ведется координация работы с коллегами из регионов, обеспечивая оперативную обратную связь и организацию чатов. Создается колл-центр для отработки поступающих от родителей вопросов и замечаний по организации отдыха детей. Губернатор поручил докладывать ему о случаях заболевания детей и внимательно следить за их лечением.
https://ria.ru/20240401/deti-1937041992.html
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общество, белгородская область, россия, украина, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Россия, Украина, Вячеслав Гладков
Глава Белгородской области попросит принять еще 1,5 тысячи детей из региона

Гладков свяжется с коллегами и попросить их принять еще 1,5 тысячи детей

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела села Козинка Белгородской области со стороны ВСУ . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков планирует связаться с коллегами и попросить их рассмотреть возможность принять еще 1,5 тысячи детей из региона.
Ранее он рассказал, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. Пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
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Во время оперативного совещания правительства замгубернатора, министр образования Белгородской области Андрей Милехин рассказал, что из новых регионов, где в настоящее время прорабатывается вопрос приема детей, поступили предложения о размещении около 500 человек. Он добавил, что требуется рассмотреть вопрос о выезде еще порядка 1 тысячи детей.
"Я тогда сейчас после окончания совещания буду звонить коллегам и просить рассмотреть возможности приема. Давайте вот так, на всякий случай, еще 1500. Пятьсот, которые уже есть, и 1500 дополнительно", - сказал Гладков.
Милехин рассказал, что в 25 регионах России уже разместили 7387 детей из приграничных районов. К этому числу можно добавить 1370 ребят, которые отправятся из Белгородской области в понедельник и вторник. Также, отметил министр, активно ведется координация работы с коллегами из регионов, обеспечивая оперативную обратную связь и организацию чатов. Создается колл-центр для отработки поступающих от родителей вопросов и замечаний по организации отдыха детей. Губернатор поручил докладывать ему о случаях заболевания детей и внимательно следить за их лечением.
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ОбществоБелгородская областьРоссияУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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