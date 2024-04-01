https://ria.ru/20240401/dengi-1937218521.html

На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов

На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов - РИА Новости, 01.04.2024

На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов

К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T23:29

2024-04-01T23:29

2024-04-01T23:55

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великобритания

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail.По информации издания, инвестор Джеймс Холлуэлс лишился столь крупной суммы десять лет назад, когда его девушка решила сделать уборку и выкинула единственный носитель информации с данными для доступа к биткоин-кошельку.По состоянию на данный момент, активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов США).Сообщается, что Хоуэллс долго пытался узнать, куда делся ценный носитель, и выяснил, что он погребен под горами мусора на свалке в Ньюпорте.Теперь мужчина пытается вернуть носитель с тысячами биткоинов. Отмечается, что для этого он должен перебрать тонны мусора, но местная администрация поставила у свалки охрану, чтобы не позволить ему это сделать. Местные сотрудники также в курсе, какое сокровище спрятано под грудой отходов в Ньюпорте, резюмируется в материале.

https://ria.ru/20231221/argentina-1917362735.html

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великобритания

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания