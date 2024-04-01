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На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов - РИА Новости, 01.04.2024
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23:29 01.04.2024 (обновлено: 23:55 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/dengi-1937218521.html
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов - РИА Новости, 01.04.2024
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов
К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:29
2024-04-01T23:55
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail.По информации издания, инвестор Джеймс Холлуэлс лишился столь крупной суммы десять лет назад, когда его девушка решила сделать уборку и выкинула единственный носитель информации с данными для доступа к биткоин-кошельку.По состоянию на данный момент, активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов США).Сообщается, что Хоуэллс долго пытался узнать, куда делся ценный носитель, и выяснил, что он погребен под горами мусора на свалке в Ньюпорте.Теперь мужчина пытается вернуть носитель с тысячами биткоинов. Отмечается, что для этого он должен перебрать тонны мусора, но местная администрация поставила у свалки охрану, чтобы не позволить ему это сделать. Местные сотрудники также в курсе, какое сокровище спрятано под грудой отходов в Ньюпорте, резюмируется в материале.
https://ria.ru/20231221/argentina-1917362735.html
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов

DM: свалку в Уэльсе стали охранять из-за диска с биткоинами на миллионы долларов

© Fotolia / fotokupЖесткий диск
Жесткий диск - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Fotolia / fotokup
Жесткий диск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail.
По информации издания, инвестор Джеймс Холлуэлс лишился столь крупной суммы десять лет назад, когда его девушка решила сделать уборку и выкинула единственный носитель информации с данными для доступа к биткоин-кошельку.
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По состоянию на данный момент, активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов США).
Сообщается, что Хоуэллс долго пытался узнать, куда делся ценный носитель, и выяснил, что он погребен под горами мусора на свалке в Ньюпорте.
Теперь мужчина пытается вернуть носитель с тысячами биткоинов. Отмечается, что для этого он должен перебрать тонны мусора, но местная администрация поставила у свалки охрану, чтобы не позволить ему это сделать. Местные сотрудники также в курсе, какое сокровище спрятано под грудой отходов в Ньюпорте, резюмируется в материале.
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