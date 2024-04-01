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На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов - РИА Новости, 01.04.2024
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов
К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:29
2024-04-01T23:29
2024-04-01T23:55
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail.По информации издания, инвестор Джеймс Холлуэлс лишился столь крупной суммы десять лет назад, когда его девушка решила сделать уборку и выкинула единственный носитель информации с данными для доступа к биткоин-кошельку.По состоянию на данный момент, активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов США).Сообщается, что Хоуэллс долго пытался узнать, куда делся ценный носитель, и выяснил, что он погребен под горами мусора на свалке в Ньюпорте.Теперь мужчина пытается вернуть носитель с тысячами биткоинов. Отмечается, что для этого он должен перебрать тонны мусора, но местная администрация поставила у свалки охрану, чтобы не позволить ему это сделать. Местные сотрудники также в курсе, какое сокровище спрятано под грудой отходов в Ньюпорте, резюмируется в материале.
https://ria.ru/20231221/argentina-1917362735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, великобритания
На свалку поставили охрану из-за случайно выброшенных миллионов
DM: свалку в Уэльсе стали охранять из-за диска с биткоинами на миллионы долларов
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости.
К свалке валлийского города Ньюпорт приставили охрану из-за случайно выброшенного диска, на котором хранится восемь тысяч биткоинов, пишет Daily Mail
.
По информации издания, инвестор Джеймс Холлуэлс лишился столь крупной суммы десять лет назад, когда его девушка решила сделать уборку и выкинула единственный носитель информации с данными для доступа к биткоин-кошельку.
По состоянию на данный момент, активы на пропавшем диске оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов (почти два миллиарда долларов США).
Сообщается, что Хоуэллс долго пытался узнать, куда делся ценный носитель, и выяснил, что он погребен под горами мусора на свалке в Ньюпорте.
Теперь мужчина пытается вернуть носитель с тысячами биткоинов. Отмечается, что для этого он должен перебрать тонны мусора, но местная администрация поставила у свалки охрану, чтобы не позволить ему это сделать. Местные сотрудники также в курсе, какое сокровище спрятано под грудой отходов в Ньюпорте, резюмируется в материале.