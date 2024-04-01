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После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело - РИА Новости, 01.04.2024
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20:37 01.04.2024 (обновлено: 20:40 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/delo-1937203841.html
После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело
После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело - РИА Новости, 01.04.2024
После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело
Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили после столкновения автобуса и поезда в Ярославской... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T20:37
2024-04-01T20:40
происшествия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
ярославль
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, одной из погибших была несовершеннолетняя девушка. Следователи осматривают место происшествия, проводят необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств.По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки.По уточнённым данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса - по данным полиции, это женщины - и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html
ярославская область
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происшествия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), ярославль
Происшествия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ), Ярославль
После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело

В Ярославской области завели уголовное дело после столкновения поезда и автобуса

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, одной из погибших была несовершеннолетняя девушка. Следователи осматривают место происшествия, проводят необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств.
По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением АрхангельскМосква. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки.
По уточнённым данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса - по данным полиции, это женщины - и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.
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ПроисшествияЯрославская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ярославль
 
 
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