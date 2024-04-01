https://ria.ru/20240401/delo-1937203841.html

После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело

После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело - РИА Новости, 01.04.2024

После столкновения поезда и автобуса под Ярославлем завели уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили после столкновения автобуса и поезда в Ярославской... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T20:37

2024-04-01T20:37

2024-04-01T20:40

происшествия

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

ярославль

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России."Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, одной из погибших была несовершеннолетняя девушка. Следователи осматривают место происшествия, проводят необходимые экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств.По данным Северной железной дороги, в 14.36 мск на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что, предварительно, автобус не смог вовремя покинуть пути из-за технической поломки.По уточнённым данным МЧС РФ, в ДТП погибли шесть пассажиров автобуса - по данным полиции, это женщины - и водитель. Пострадал машинист поезда. Позднее губернатор Михаил Евраев сообщил, что диспетчер переезда был пьян и допустил проезд автобуса, хотя шел поезд.

https://ria.ru/20240302/poezd-1930661234.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), ярославль