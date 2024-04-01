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Посол Ирана пообещал решительный ответ на удар Израиля по Дамаску - РИА Новости, 01.04.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
19:58 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/damask-1937198873.html
Посол Ирана пообещал решительный ответ на удар Израиля по Дамаску
Посол Ирана пообещал решительный ответ на удар Израиля по Дамаску - РИА Новости, 01.04.2024
Посол Ирана пообещал решительный ответ на удар Израиля по Дамаску
Израиль нарушает международные законы, Иран даст решительный ответ на его действия, заявил журналистам после произошедшего в понедельник удара израильской... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:58
2024-04-01T19:58
война в сирии
в мире
иран
израиль
дамаск (город)
сирия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Израиль нарушает международные законы, Иран даст решительный ответ на его действия, заявил журналистам после произошедшего в понедельник удара израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари. Ранее агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента в Дамаске сообщило, что пять человек погибли, еще 12 получили ранения в ходе авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Сирии. Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки Израиля погиб командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди. "Израильский режим действует в нарушение международных законов, и он получит от нас решительный ответ", - приводит слова посла агентство Tasnim. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html
https://ria.ru/20240211/siriya-1926723082.html
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дамаск (город)
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в мире, иран, израиль, дамаск (город), сирия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Иран, Израиль, Дамаск (город), Сирия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Ирана пообещал решительный ответ на удар Израиля по Дамаску

Посол Ирана Акбари: Израиль, ударив по Дамаску, нарушил международные законы

© AP Photo / Mehr News Agency/Majid AsgaripourВоеннослужащие иранской армии
Военнослужащие иранской армии - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Mehr News Agency/Majid Asgaripour
Военнослужащие иранской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. Израиль нарушает международные законы, Иран даст решительный ответ на его действия, заявил журналистам после произошедшего в понедельник удара израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента в Дамаске сообщило, что пять человек погибли, еще 12 получили ранения в ходе авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Сирии. Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки Израиля погиб командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди.
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Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии
29 марта, 16:24
"Израильский режим действует в нарушение международных законов, и он получит от нас решительный ответ", - приводит слова посла агентство Tasnim.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
Сирийская армия - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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Война в СирииВ миреИранИзраильДамаск (город)СирияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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