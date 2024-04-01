https://ria.ru/20240401/damask-1937187652.html

СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску

СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску

Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:54

2024-04-01T18:54

2024-04-01T19:38

война в сирии

в мире

дамаск (город)

израиль

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сирия

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный телеканал IRIB.Ранее источник в сирийских органах безопасности сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по зданию около посольства Ирана в Дамаске. Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности сообщил, что в ходе авиаудара погиб также высокопоставленный командующий КСИР Ирана Мохаммад Реза Захеди."По неподтвержденным данным, ряд дипломатов нашей страны погибли в результате сегодняшней атаки Израиля на генконсульство Исламской Республики Иран в Дамаске", - говорится в сообщении.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.

https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html

https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html

https://ria.ru/20240326/siriya-1935792709.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дамаск (город), израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске