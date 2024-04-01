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СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску - РИА Новости, 01.04.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
18:54 01.04.2024 (обновлено: 19:38 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/damask-1937187652.html
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску
Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:54
2024-04-01T19:38
война в сирии
в мире
дамаск (город)
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный телеканал IRIB.Ранее источник в сирийских органах безопасности сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по зданию около посольства Ирана в Дамаске. Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности сообщил, что в ходе авиаудара погиб также высокопоставленный командующий КСИР Ирана Мохаммад Реза Захеди."По неподтвержденным данным, ряд дипломатов нашей страны погибли в результате сегодняшней атаки Израиля на генконсульство Исламской Республики Иран в Дамаске", - говорится в сообщении.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html
https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html
https://ria.ru/20240326/siriya-1935792709.html
дамаск (город)
израиль
иран
сирия
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в мире, дамаск (город), израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску

IRIB: несколько иранских дипломатов погибли при атаке Израиля по Дамаску

© AFP 2024 / MAHER AL MOUNESМесто ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024 / MAHER AL MOUNES
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный телеканал IRIB.
Ранее источник в сирийских органах безопасности сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по зданию около посольства Ирана в Дамаске. Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности сообщил, что в ходе авиаудара погиб также высокопоставленный командующий КСИР Ирана Мохаммад Реза Захеди.
Дым на месте взрыва в Сирии
В Сирии при взрыве автомобиля погибли семь человек, пишут СМИ
31 марта, 01:58
"По неподтвержденным данным, ряд дипломатов нашей страны погибли в результате сегодняшней атаки Израиля на генконсульство Исламской Республики Иран в Дамаске", - говорится в сообщении.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии
29 марта, 16:24
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
Место ударов, нанесенных по штабам сил, союзным сирийской армии, в провинции Дейр-эз-Зор. 26 марта 2024
Неизвестная авиация нанесла удары по штабам союзных сил САР в Дейр-эз-Зоре
26 марта, 03:14
 
Война в СирииВ миреДамаск (город)ИзраильИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСирияАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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