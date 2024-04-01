https://ria.ru/20240401/damask-1937187652.html
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску
Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:54
2024-04-01T18:54
2024-04-01T19:38
война в сирии
в мире
дамаск (город)
израиль
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сирия
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный телеканал IRIB.Ранее источник в сирийских органах безопасности сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по зданию около посольства Ирана в Дамаске. Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности сообщил, что в ходе авиаудара погиб также высокопоставленный командующий КСИР Ирана Мохаммад Реза Захеди."По неподтвержденным данным, ряд дипломатов нашей страны погибли в результате сегодняшней атаки Израиля на генконсульство Исламской Республики Иран в Дамаске", - говорится в сообщении.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
https://ria.ru/20240331/siriya-1936892473.html
https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html
https://ria.ru/20240326/siriya-1935792709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сирия, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Израиль, Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сирия, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску
IRIB: несколько иранских дипломатов погибли при атаке Израиля по Дамаску
ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Несколько иранских дипломатов погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, передает иранский государственный телеканал IRIB.
Ранее источник в сирийских органах безопасности сообщил, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара по зданию около посольства Ирана в Дамаске. Рейтер со ссылкой на источники в ливанских силах безопасности сообщил, что в ходе авиаудара погиб также высокопоставленный командующий КСИР Ирана Мохаммад Реза Захеди.
"По неподтвержденным данным, ряд дипломатов нашей страны погибли в результате сегодняшней атаки Израиля на генконсульство Исламской Республики Иран в Дамаске", - говорится в сообщении.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля
пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана
в Сирии
Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.