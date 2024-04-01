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Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder
Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder - РИА Новости, 01.04.2024
Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder
Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", принимавший участие... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:08
2024-04-01T05:08
2024-04-01T10:41
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", принимавший участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа. Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на авдеевском участке фронта в Донбассе. "Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо", - рассказал собеседник агентства. Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
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Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder
Боец группировки "Центр": немецкие БМП Marder не подходят для боев в Донбассе
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", принимавший участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на авдеевском участке фронта в Донбассе.
"Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо", - рассказал собеседник агентства.
Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.