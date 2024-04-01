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Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder - РИА Новости, 01.04.2024
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05:08 01.04.2024 (обновлено: 10:41 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/bmp-1937011922.html
Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder
Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder - РИА Новости, 01.04.2024
Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder
Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", принимавший участие... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T05:08
2024-04-01T10:41
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", принимавший участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа. Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на авдеевском участке фронта в Донбассе. "Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо", - рассказал собеседник агентства. Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
https://ria.ru/20240401/starikov-1937008846.html
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донбасс, россия, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский боец оценил трофейную немецкую БМП Marder

Боец группировки "Центр": немецкие БМП Marder не подходят для боев в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТрофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО
Трофейная немецкая БМП Мардер, восстановленная военнослужащими ЦВО - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Трофейная немецкая БМП "Мардер", восстановленная военнослужащими ЦВО
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 апр - РИА Новости. Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не предназначены для боев в Донбассе, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки "Центр", принимавший участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военнослужащие эвакуировали первую трофейную немецкую БМП Marder на авдеевском участке фронта в Донбассе.
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"Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо", - рассказал собеседник агентства.
Боевая масса БМП Marder составляет более 30 тонн. Внутри помещается три человека экипажа и до семи человек десанта. БМП вооружена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом MG3, установленным на лафете сверху двухместной башни.
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