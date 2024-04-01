https://ria.ru/20240401/biznesmeny-1937072163.html

Число бизнесменов и самозанятых в Амурской области выросло почти на 30%

Число бизнесменов и самозанятых в Амурской области выросло почти на 30% - РИА Новости, 01.04.2024

Число бизнесменов и самозанятых в Амурской области выросло почти на 30%

В прошлом году в Амурской области число предпринимателей и самозанятых превысило 60 тысяч, данный показатель почти на треть больше, чем в 2022 году, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:32

2024-04-01T12:32

2024-04-01T12:32

твой бизнес

амурская область

василий орлов (губернатор)

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поддержка бизнеса

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. В прошлом году в Амурской области число предпринимателей и самозанятых превысило 60 тысяч, данный показатель почти на треть больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. В понедельник прошло первое в этом году заседание областного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. "По итогам прошлого года в Амурской области число предпринимателей и самозанятых превысило 60 тысяч. Это почти на треть больше, чем в 2022 году. Мы стараемся актуализировать меры поддержки, опираясь на мнение предпринимательского сообщества. Совет МСП является хорошей площадкой для высказывания предложений и дискуссий", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что региональные власти готовы идти навстречу бизнесу. Как уточняется, в этом году в регионе сохранятся действовавшие ранее меры поддержки бизнеса. Большая часть из них реализуется в рамках президентского нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". "Наиболее востребованными остаются налоговые преференции по спецрежимам. Сниженными ставками по упрощенной системе налогообложения могут воспользоваться предприниматели в 23 видах деятельности, а патент сегодня доступен по 100 различным направлениям деятельности. На максимально возможный срок сохранены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных предпринимателей", - сказала министр экономического развития и внешних связей области Оксана Кукшенева. Она добавила, что по-прежнему доступны льготные займы до пяти миллионов рублей в Центре кредитной поддержки предпринимательства по ставкам от 1% годовых, до 200 миллионов рублей максимум под 5% годовых можно привлечь через Фонд развития Амурской области. Кроме того, 40 миллионов рублей в 2024 году планируют направить на прямые субсидии бизнесменам через администрации муниципалитетов. "Также предприниматели могут рассчитывать на поручительства Фонда содействия кредитованию и полный перечень услуг регионального Центра "Мой бизнес". Подробнее о каждой из мер можно узнать на портале амурбизнес.рф", - отметила Кукшенева.

https://ria.ru/20240320/kreditovanie-1934429026.html

https://ria.ru/20240304/gospodderzhka-1930975385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

амурская область, василий орлов (губернатор), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса