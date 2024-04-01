https://ria.ru/20240401/biblioteki-1937113402.html
Путин поручил разработать проект по развитию научно-технических библиотек
Путин поручил разработать проект по развитию научно-технических библиотек - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разработать проект по развитию научно-технических библиотек
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Российской академией наук разработать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:27
2024-04-01T14:27
2024-04-01T14:27
наука
россия
владимир путин
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Российской академией наук разработать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек, выделить на это до 2030 года дополнительно не менее 9 миллиардов рублей. Текст поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" разработать и реализовать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек в научных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования", - говорится в тексте поручений. Необходимо, среди прочего, предусмотреть создание реестра научно-технических библиотек и центров научно-технической информации, оцифровку и обновление основных фондов научно-технических библиотек. До 2030 года на указанные цели из федерального бюджета поручено выделить дополнительно не менее 9 миллиардов рублей. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября, далее докладывать раз в полгода.
https://ria.ru/20240327/biblioteki-1936253418.html
https://ria.ru/20240401/putin-1937098261.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, российская академия наук, наука
Наука, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, Наука
Путин поручил разработать проект по развитию научно-технических библиотек
В России разработают федеральный проект по развитию научно-технических библиотек
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Российской академией наук разработать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек, выделить на это до 2030 года дополнительно не менее 9 миллиардов рублей. Текст поручений опубликован на сайте Кремля
.
"Правительству Российской Федерации при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" разработать и реализовать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек в научных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования", - говорится в тексте поручений.
Необходимо, среди прочего, предусмотреть создание реестра научно-технических библиотек и центров научно-технической информации, оцифровку и обновление основных фондов научно-технических библиотек.
До 2030 года на указанные цели из федерального бюджета поручено выделить дополнительно не менее 9 миллиардов рублей. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября, далее докладывать раз в полгода.