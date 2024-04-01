https://ria.ru/20240401/biblioteki-1937113402.html

Путин поручил разработать проект по развитию научно-технических библиотек

Путин поручил разработать проект по развитию научно-технических библиотек - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил разработать проект по развитию научно-технических библиотек

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Российской академией наук разработать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:27

2024-04-01T14:27

2024-04-01T14:27

наука

россия

владимир путин

российская академия наук

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874038811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_745a30439ce6706ecb640e36b390fe95.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с Российской академией наук разработать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек, выделить на это до 2030 года дополнительно не менее 9 миллиардов рублей. Текст поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" разработать и реализовать федеральный проект по развитию научно-технических библиотек в научных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования", - говорится в тексте поручений. Необходимо, среди прочего, предусмотреть создание реестра научно-технических библиотек и центров научно-технической информации, оцифровку и обновление основных фондов научно-технических библиотек. До 2030 года на указанные цели из федерального бюджета поручено выделить дополнительно не менее 9 миллиардов рублей. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября, далее докладывать раз в полгода.

https://ria.ru/20240327/biblioteki-1936253418.html

https://ria.ru/20240401/putin-1937098261.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, российская академия наук, наука