https://ria.ru/20240401/bespilotniki-1937219103.html

Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ

Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 01.04.2024

Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T23:34

2024-04-01T23:34

2024-04-01T23:39

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891124384_0:55:3249:1883_1920x0_80_0_0_580729851d1d9d5b6c95f15a9c1d5c3d.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в телеграм-канале."Около 22.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность