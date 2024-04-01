https://ria.ru/20240401/bespilotniki-1937219103.html
Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ
Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 01.04.2024
Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T23:34
2024-04-01T23:34
2024-04-01T23:39
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в телеграм-канале."Около 22.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
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Над Белгородской областью уничтожили два дрона ВСУ
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью