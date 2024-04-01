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Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области
Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области - РИА Новости, 01.04.2024
Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T07:22
2024-04-01T07:22
2024-04-01T08:57
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Российские системы ПВО сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.ВСУ регулярно запускают дроны для нападения на объекты в российских регионах. Системы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240331/obstrel-1936972465.html
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Средства ПВО перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области
МО: силы ПВО перехватили два украинских беспилотника в Белгородской области