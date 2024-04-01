https://ria.ru/20240401/belgorod-1937148488.html
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.04.2024
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:14
2024-04-01T16:14
2024-04-01T16:24
белгород
мэрия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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белгород, мэрия, белгородский район
Белгород, Мэрия, Белгородский район
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Мэрия: Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность