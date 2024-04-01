https://ria.ru/20240401/belgorod-1937148488.html

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность - РИА Новости, 01.04.2024

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:14

2024-04-01T16:14

2024-04-01T16:24

белгород

мэрия

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгород

белгородский район

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белгород, мэрия, белгородский район