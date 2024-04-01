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Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения - РИА Новости, 01.04.2024
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12:44 01.04.2024 (обновлено: 13:21 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/bednost-1937077034.html
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения - РИА Новости, 01.04.2024
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:44
2024-04-01T13:21
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей - до 12% и ниже, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие... снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 7 процентов, в том числе уровня бедности многодетных семей – до 12 процентов и ниже", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения

Путин поручил принять меры по снижению уровня бедности населения до 2030 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей - до 12% и ниже, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие... снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 7 процентов, в том числе уровня бедности многодетных семей – до 12 процентов и ниже", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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