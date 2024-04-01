https://ria.ru/20240401/bednost-1937077034.html

Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения

Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения - РИА Новости, 01.04.2024

Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:44

2024-04-01T12:44

2024-04-01T13:21

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей - до 12% и ниже, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие... снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 7 процентов, в том числе уровня бедности многодетных семей – до 12 процентов и ниже", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия