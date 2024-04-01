https://ria.ru/20240401/bednost-1937077034.html
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения - РИА Новости, 01.04.2024
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:44
2024-04-01T12:44
2024-04-01T13:21
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по снижению к 2030 году уровня бедности населения ниже 7%, уровня бедности многодетных семей - до 12% и ниже, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ при участии исполнительных органов субъектов РФ принять меры, обеспечивающие... снижение к 2030 году уровня бедности населения ниже 7 процентов, в том числе уровня бедности многодетных семей – до 12 процентов и ниже", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта 2025 года, далее – один раз в год; ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240314/bednost-1932851116.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин дал правительству поручения по снижению уровня бедности населения
Путин поручил принять меры по снижению уровня бедности населения до 2030 года