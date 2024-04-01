https://ria.ru/20240401/baltimor-1937065588.html

Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов

Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов - РИА Новости, 01.04.2024

Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов

Власти американского города Балтимор после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки работают над открытием временного альтернативного маршрута для... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:06

2024-04-01T12:06

2024-04-01T12:06

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балтимор

мэриленд

коломбо

обрушение моста в балтиморе

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти американского города Балтимор после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки работают над открытием временного альтернативного маршрута для торговых судов, сообщает радиостанция WTOP со ссылкой на капитана городского порта Дэвида О"Коннелла. "Это станет первым важным шагом на пути к открытию порта Балтимора. Открыв этот альтернативный маршрут, мы поддержим поток морских перевозок в Балтимор", - приводит радиостанция слова О"Коннелла. Как отмечается, точные сроки начала работы альтернативного коридора пока не назывались. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.

https://ria.ru/20240327/most-1936066149.html

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в мире, балтимор, мэриленд, коломбо, обрушение моста в балтиморе