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Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов - РИА Новости, 01.04.2024
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12:06 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/baltimor-1937065588.html
Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов
Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов - РИА Новости, 01.04.2024
Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов
Власти американского города Балтимор после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки работают над открытием временного альтернативного маршрута для... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:06
2024-04-01T12:06
в мире
балтимор
мэриленд
коломбо
обрушение моста в балтиморе
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти американского города Балтимор после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки работают над открытием временного альтернативного маршрута для торговых судов, сообщает радиостанция WTOP со ссылкой на капитана городского порта Дэвида О"Коннелла. "Это станет первым важным шагом на пути к открытию порта Балтимора. Открыв этот альтернативный маршрут, мы поддержим поток морских перевозок в Балтимор", - приводит радиостанция слова О"Коннелла. Как отмечается, точные сроки начала работы альтернативного коридора пока не назывались. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
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в мире, балтимор, мэриленд, коломбо, обрушение моста в балтиморе
В мире, Балтимор, Мэриленд, Коломбо, Обрушение моста в Балтиморе
Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов

В США откроют альтернативный коридор для торговых судов после обрушения моста

© AP Photo / Steve HelberГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Steve Helber
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Власти американского города Балтимор после обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки работают над открытием временного альтернативного маршрута для торговых судов, сообщает радиостанция WTOP со ссылкой на капитана городского порта Дэвида О"Коннелла.
«
"Это станет первым важным шагом на пути к открытию порта Балтимора. Открыв этот альтернативный маршрут, мы поддержим поток морских перевозок в Балтимор", - приводит радиостанция слова О"Коннелла.
Как отмечается, точные сроки начала работы альтернативного коридора пока не назывались.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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27 марта, 02:34
 
В миреБалтиморМэрилендКоломбоОбрушение моста в Балтиморе
 
 
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