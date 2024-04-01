https://ria.ru/20240401/avdeevskoe-1937091503.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Войска Украины потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих и шестой танк Abrams американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:29

2024-04-01T13:29

2024-04-01T13:40

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих и шестой танк Abrams американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.Ранее на данном направлении было уничтожено пять американских танков.Как уточнили в Минобороны, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное ДНР. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы ДНР.

https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность