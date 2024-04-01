Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны: ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 295 военных
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих и шестой танк Abrams американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
Ранее на данном направлении было уничтожено пять американских танков.
Как уточнили в Минобороны, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное ДНР. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы ДНР.