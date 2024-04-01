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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 01.04.2024 (обновлено: 13:40 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/avdeevskoe-1937091503.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих и шестой танк Abrams американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:29
2024-04-01T13:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих и шестой танк Abrams американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.Ранее на данном направлении было уничтожено пять американских танков.Как уточнили в Минобороны, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное ДНР. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы ДНР.
https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Авдеевском направлении

Минобороны: ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 295 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Войска Украины потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих и шестой танк Abrams американского производства, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"Противник потерял до 295 военнослужащих, танк Abrams производства США, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", САУ "Гвоздика", две гаубицы Д-30, а также орудие М119 производства США", - сказали в ведомстве.
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Ранее на данном направлении было уничтожено пять американских танков.
Как уточнили в Минобороны, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное ДНР. Кроме того, отражены две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское и Шумы ДНР.
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