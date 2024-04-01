https://ria.ru/20240401/arktika-1937122589.html

Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат

Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат - РИА Новости, 01.04.2024

Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат

Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:58

2024-04-01T14:58

2024-04-01T14:58

россия

владимир путин

такер карлсон

sun

нато

арктика

москва

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49969/39/499693921_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_83dd1b28759ef629e2e376fa411f57c7.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun. Как отметил депутат, "Россия на данный момент в военном отношении сильнее Запада" в Арктике, хотя Товери считает, что это единственная территория, где у РФ есть военное преимущество. "Она (Россия) вооружает Арктику последние 15 лет", - добавил он. При этом когда его спросили, могут ли США разместить свои войска вместе с пограничниками в Лапландии, бывший военный отметил, что на данный момент подобное развитие событий маловероятно. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934856422.html

https://realty.ria.ru/20240322/arktika-1935010928.html

россия

арктика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, такер карлсон, sun, нато, арктика, москва, в мире