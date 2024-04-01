Рейтинг@Mail.ru
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/arktika-1937122589.html
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат - РИА Новости, 01.04.2024
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат
Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:58
2024-04-01T14:58
россия
владимир путин
такер карлсон
sun
нато
арктика
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49969/39/499693921_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_83dd1b28759ef629e2e376fa411f57c7.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun. Как отметил депутат, "Россия на данный момент в военном отношении сильнее Запада" в Арктике, хотя Товери считает, что это единственная территория, где у РФ есть военное преимущество. "Она (Россия) вооружает Арктику последние 15 лет", - добавил он. При этом когда его спросили, могут ли США разместить свои войска вместе с пограничниками в Лапландии, бывший военный отметил, что на данный момент подобное развитие событий маловероятно. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934856422.html
https://realty.ria.ru/20240322/arktika-1935010928.html
россия
арктика
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49969/39/499693921_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_a569281fa19a283029d333082ddaa3c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, такер карлсон, sun, нато, арктика, москва, в мире
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Sun, НАТО, Арктика, Москва, В мире
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат

Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, з финский депутат

© РИА Новости / Анна ЮдинаАтомоход "Россия"
Атомоход Россия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Анна Юдина
Атомоход "Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun.
Как отметил депутат, "Россия на данный момент в военном отношении сильнее Запада" в Арктике, хотя Товери считает, что это единственная территория, где у РФ есть военное преимущество.
Гравитационная платформа по производству сжиженного газа - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
США не учли интересы Японии в "Арктик СПГ 2", заявил российский посол
22 марта, 09:49
«
"Она (Россия) вооружает Арктику последние 15 лет", - добавил он.
При этом когда его спросили, могут ли США разместить свои войска вместе с пограничниками в Лапландии, бывший военный отметил, что на данный момент подобное развитие событий маловероятно.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Развитие опорных городов Арктики поможет создать туринфраструктуру
22 марта, 18:11
 
РоссияВладимир ПутинТакер КарлсонSunНАТОАрктикаМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала