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Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат - РИА Новости, 01.04.2024
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат
Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:58
2024-04-01T14:58
2024-04-01T14:58
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun. Как отметил депутат, "Россия на данный момент в военном отношении сильнее Запада" в Арктике, хотя Товери считает, что это единственная территория, где у РФ есть военное преимущество. "Она (Россия) вооружает Арктику последние 15 лет", - добавил он. При этом когда его спросили, могут ли США разместить свои войска вместе с пограничниками в Лапландии, бывший военный отметил, что на данный момент подобное развитие событий маловероятно. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934856422.html
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россия, владимир путин, такер карлсон, sun, нато, арктика, москва, в мире
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Sun, НАТО, Арктика, Москва, В мире
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, заявил финский депутат
Россия в Арктике в военном плане сильнее Запада, з финский депутат
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Россия в Арктике обладает большей военной силой, чем Запад, заявил финский генерал в отставке и депутат Пекка Товери, чьи слова приводит британская газета Sun
.
Как отметил депутат, "Россия на данный момент в военном отношении сильнее Запада" в Арктике, хотя Товери считает, что это единственная территория, где у РФ есть военное преимущество.
«
"Она (Россия) вооружает Арктику последние 15 лет", - добавил он.
При этом когда его спросили, могут ли США разместить свои войска вместе с пограничниками в Лапландии, бывший военный отметил, что на данный момент подобное развитие событий маловероятно.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.