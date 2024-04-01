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Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:11 01.04.2024 (обновлено: 18:56 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/arest-1937165283.html
Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о "Крокусе"
Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о "Крокусе" - РИА Новости, 01.04.2024
Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о "Крокусе"
Следствие просит суд арестовать десятого обвиняемого по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил СК в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:11
2024-04-01T18:56
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
крокус
крокус сити холл
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать десятого обвиняемого по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил СК в Telegram-канале.&quot;Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела &lt;...&gt; — Якубджони Юсуфзоды&quot;, — уточнили в ведомстве.Фигурант дела заявил в суде, что является гражданином Таджикистана. До задержания он неофициально работал разнорабочим на стройке.Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя о рассмотрении вопроса об аресте в закрытом режиме.По данным следствия, за несколько дней до теракта Юсуфзода через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов. При этом часть средств он отправил одному из исполнителей уже после совершения преступления.Ему предъявили обвинение по статье о теракте. Таким образом, сейчас по делу проходят в качестве обвиняемых уже десять человек.Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде
Десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" доставили в суд для избрания меры пресечения
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происшествия, россия, крокус, крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Крокус, Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ)
Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о "Крокусе"

Следствие ходатайствует об аресте десятого фигуранта дела о "Крокусе"

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Следствие просит суд арестовать десятого обвиняемого по уголовному делу о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщил СК в Telegram-канале.
«

"Следствие ходатайствует перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела <...> — Якубджони Юсуфзоды", — уточнили в ведомстве.

Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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29 марта, 08:00
Фигурант дела заявил в суде, что является гражданином Таджикистана. До задержания он неофициально работал разнорабочим на стройке.
Судья Наталия Дударь удовлетворила ходатайство следователя о рассмотрении вопроса об аресте в закрытом режиме.
По данным следствия, за несколько дней до теракта Юсуфзода через свою банковскую карту перечислил деньги на проживание террористов. При этом часть средств он отправил одному из исполнителей уже после совершения преступления.
Ему предъявили обвинение по статье о теракте. Таким образом, сейчас по делу проходят в качестве обвиняемых уже десять человек.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и подожгли зрительный зал в нескольких местах. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявил Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовикам предстоит выяснить, кто за ними стоит. При этом директор ФСБ Александр Бортников отметил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. В российских спецслужбах считают, что за нападением также стоят США и Великобритания.
Районный Басманный суд Москвы арестовал по делу девять человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
На допросах обвиняемые признались, что после нападения направлялись в Киев за вознаграждением, сообщили в СК.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрокусКрокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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