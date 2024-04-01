https://ria.ru/20240401/ankara-1937018231.html
Оппозиционные мэры крупных турецких городов сохранили посты после выборов
Оппозиционные мэры крупных турецких городов сохранили посты после выборов - РИА Новости, 01.04.2024
Оппозиционные мэры крупных турецких городов сохранили посты после выборов
Оппозиционные мэры крупных турецких городов сохранили посты после выборов. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T08:10
2024-04-01T08:10
2024-04-01T10:51
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АНКАРА, 1 апр — РИА Новости. Оппозиционные мэры крупных турецких городов сохранили посты после выборов.Так, согласно предварительным данным государственного агентства Anadolu, действующий оппозиционный мэр турецкой столицы Анкары Мансур Яваш набрал 60,35% голосов после обработки результатов почти со всех избирательных урн. Его соперник — кандидат от правящей коалиции Тургут Алтынок — получил лишь 31,69% голосов. В Стамбуле, согласно результатам после обработки бюллетеней из более 91% урн, 50,9% избирателей проголосовали за действующего оппозиционного мэра Экрема Имамоглу (более четырех миллионов голосов), за его оппонента от правящей партии Мурата Курума — более 40% (более 3,1 миллиона голосов).Выступивший ночью в центре Стамбула Имамоглу сообщил, что оппозиционной партии также удалось завоевать посты префектов в 26 районах Стамбула вместо прежних 14.Также представитель оппозиции сохранил пост мэра Измира.Кроме того, под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране. Согласно данным, представленным газетой Hürriyet в понедельник утром, обработаны голоса с 99,81% избирательных урн. ЦИК Турции в понедельник планирует объявить предварительные итоговые результаты местных выборов.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937015888.html
https://ria.ru/20240401/erdogan-1937022583.html
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005113.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анкара (провинция), турция, стамбул, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Анкара (провинция), Турция, Стамбул, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
Оппозиционные мэры крупных турецких городов сохранили посты после выборов
Оппозиционный мэр Анкары Мансур Яваш набрал более 60 процентов голосов