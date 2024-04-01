https://ria.ru/20240401/amnistiya-1937083523.html

Путин поручил определить параметры налоговой амнистии

Путин поручил определить параметры налоговой амнистии - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил определить параметры налоговой амнистии

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:04

2024-04-01T13:04

2024-04-01T13:14

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россия

владимир путин

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михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации... определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 31 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

https://realty.ria.ru/20240320/gosduma-1934457050.html

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экономика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф