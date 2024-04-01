Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 01.04.2024 (обновлено: 13:14 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/amnistiya-1937083523.html
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:04
2024-04-01T13:14
экономика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
михаил мишустин
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации... определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 31 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://realty.ria.ru/20240320/gosduma-1934457050.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии

Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации... определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо представить до 31 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Госдума распространила "дачную амнистию" на хозпостройки и семейные дома
20 марта, 13:46
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВалентина МатвиенкоМихаил МишустинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала