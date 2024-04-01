https://ria.ru/20240401/amnistiya-1937083523.html
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:04
2024-04-01T13:04
2024-04-01T13:14
экономика
россия
владимир путин
валентина матвиенко
михаил мишустин
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца июля определить параметры налоговой амнистии, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации... определить параметры налоговой амнистии для налогоплательщиков, которые применяли специальные налоговые режимы и при фактическом росте бизнеса использовали его дробление для сохранения права на применение таких режимов в целях уклонения от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, предусмотрев исключение возможности доначисления налогов, начисления пеней и штрафов, а также привлечения таких налогоплательщиков к уголовной ответственности", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 31 июля 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
https://realty.ria.ru/20240320/gosduma-1934457050.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, валентина матвиенко, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин поручил определить параметры налоговой амнистии
Путин поручил кабмину до конца июля определить параметры налоговой амнистии