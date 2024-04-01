https://ria.ru/20240401/akula-1937206457.html

В Египте принимают меры после сообщений о появлении акулы около Хургады

В Египте принимают меры после сообщений о появлении акулы около Хургады - РИА Новости, 01.04.2024

В Египте принимают меры после сообщений о появлении акулы около Хургады

Власти египетской провинции Красное море принимают меры после информации о появлении акулы около популярного курорта Хургада, сообщает газета Al Masry Al Youm. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:03

2024-04-01T21:03

2024-04-01T21:03

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красное море

хургада

египет

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КАИР, 1 апр - РИА Новости. Власти египетской провинции Красное море принимают меры после информации о появлении акулы около популярного курорта Хургада, сообщает газета Al Masry Al Youm. Как пишет газета, акула-мако была на днях замечена возле острова Абу Менкар и в районе Эль-Гуны. По информации издания, управление заповедников Красного моря предприняло ряд мер для борьбы с акулами около побережья, призвав соблюдать бдительность тех, кто отправляется на местные пляжи. Сообщается, что проводятся морское патрулирование и исследования во избежание экологических нарушений. Как отмечается, были приняты меры для администраций пляжей и туристических деревень, они в частности, включают в себя установление вышек на высоте менее пяти метров от ватерлинии и запрет на плавание в районах коммерческого и спортивного рыболовства. Также от туристов и местных жителей просят не носить яркие вещи во время плавания, не кормить рыбу и не выбрасывать в море пищу, органические вещества и различные отходы. В июне 2023 года тигровая акула напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната. В середине сентября министерство окружающей среды Египта сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове.

https://ria.ru/20240130/akula-1924394036.html

https://ria.ru/20240305/akula-1931179490.html

красное море

хургада

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красное море, хургада, египет, в мире