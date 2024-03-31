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В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО
В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО - РИА Новости, 31.03.2024
В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, их немало, в последнее время много обращений по РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:08
2024-03-31T14:08
2024-03-31T14:15
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в ведомство поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, их немало, в последнее время много обращений по задержке с выплатами после ранений."К сожалению, нам поступают сигналы о нарушении прав участников СВО, членов их семей, близких родственников. Этих сигналов немало. Первоначально были обращения о нарушениях, связанных с недостатком обмундирования или невыплаты денежного довольствия. В последнее время поступает много обращений по задержке с выплатами по ранениям, в связи с присвоением государственных наград. По каждому случаю мы реагируем оперативно, там, где есть необходимость, реагируем жестко", - сказал Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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происшествия, генеральная прокуратура рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Генеральная прокуратура РФ, Россия
В Генпрокуратуре рассказали о жалобах на нарушения прав участников СВО
Краснов: в ГП поступают жалобы на задержку зарплат и нарушения прав бойцов СВО