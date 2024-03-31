За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают звонок президента Украины Владимира Зеленского спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить процесс передачи помощи Киеву.
"Русские, даже за четыре часа ему будет трудно убедить разблокировать помощь Украине, потому что республиканцы думают о внутренних проблемах", — написал один из комментаторов.
"Русские, даже за четыре часа ему будет трудно убедить разблокировать помощь Украине, потому что республиканцы думают о внутренних проблемах", — написал один из комментаторов.
"Это деньги американских рабочих, их нужно тратить для улучшения жизни американцев", — поддержал другой.
"В этом конфликте Западу не выиграть, пора выходить из него", — отметил третий.
"Пусть предоставят чеки, как потрачены наши деньги, а потом мы подумаем", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Надо заставить его пойти на переговоры", — заключили читатели.
Законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, был принят сенатом, но забуксовал в палате представителей, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на республиканца Джонсона Белый дом в попытке убедить его поставить документ на голосование.
"В этом конфликте Западу не выиграть, пора выходить из него", — отметил третий.
"Пусть предоставят чеки, как потрачены наши деньги, а потом мы подумаем", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Надо заставить его пойти на переговоры", — заключили читатели.
Законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, был принят сенатом, но забуксовал в палате представителей, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на республиканца Джонсона Белый дом в попытке убедить его поставить документ на голосование.