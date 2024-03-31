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За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:13 31.03.2024 (обновлено: 15:52 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936926895.html
За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского
За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024
За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского
Читатели Daily Mail активно обсуждают звонок президента Украины Владимира Зеленского спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T11:13
2024-03-31T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
сша
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают звонок президента Украины Владимира Зеленского спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить процесс передачи помощи Киеву. "Русские, даже за четыре часа ему будет трудно убедить разблокировать помощь Украине, потому что республиканцы думают о внутренних проблемах", — написал один из комментаторов. "Это деньги американских рабочих, их нужно тратить для улучшения жизни американцев", — поддержал другой. "В этом конфликте Западу не выиграть, пора выходить из него", — отметил третий. "Пусть предоставят чеки, как потрачены наши деньги, а потом мы подумаем", — поделился мнением еще один из пользователей. "Надо заставить его пойти на переговоры", — заключили читатели. Законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, был принят сенатом, но забуксовал в палате представителей, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на республиканца Джонсона Белый дом в попытке убедить его поставить документ на голосование.
https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, США, Россия

За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают звонок президента Украины Владимира Зеленского спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить процесс передачи помощи Киеву.

"Русские, даже за четыре часа ему будет трудно убедить разблокировать помощь Украине, потому что республиканцы думают о внутренних проблемах", — написал один из комментаторов.
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"Это деньги американских рабочих, их нужно тратить для улучшения жизни американцев", — поддержал другой.

"В этом конфликте Западу не выиграть, пора выходить из него", — отметил третий.

"Пусть предоставят чеки, как потрачены наши деньги, а потом мы подумаем", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Надо заставить его пойти на переговоры", — заключили читатели.

Законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, был принят сенатом, но забуксовал в палате представителей, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на республиканца Джонсона Белый дом в попытке убедить его поставить документ на голосование.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСШАРоссия
 
 
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