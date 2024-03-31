https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936926895.html

За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского

За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского - РИА Новости, 31.03.2024

За четыре часа. В Британии обратились к России после звонка Зеленского

Читатели Daily Mail активно обсуждают звонок президента Украины Владимира Зеленского спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T11:13

2024-03-31T11:13

2024-03-31T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сша

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают звонок президента Украины Владимира Зеленского спикеру палаты представителей США Майку Джонсону с призывом ускорить процесс передачи помощи Киеву. "Русские, даже за четыре часа ему будет трудно убедить разблокировать помощь Украине, потому что республиканцы думают о внутренних проблемах", — написал один из комментаторов. "Это деньги американских рабочих, их нужно тратить для улучшения жизни американцев", — поддержал другой. "В этом конфликте Западу не выиграть, пора выходить из него", — отметил третий. "Пусть предоставят чеки, как потрачены наши деньги, а потом мы подумаем", — поделился мнением еще один из пользователей. "Надо заставить его пойти на переговоры", — заключили читатели. Законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, был принят сенатом, но забуксовал в палате представителей, несмотря на беспрецедентное давление, которое оказывает на республиканца Джонсона Белый дом в попытке убедить его поставить документ на голосование.

https://ria.ru/20240331/sholts-1936912806.html

https://ria.ru/20240331/putin-1936917489.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, сша, россия