https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936914720.html

Зеленский занимает пост президента Украины нелегитимно, заявили в Крыму

Зеленский занимает пост президента Украины нелегитимно, заявили в Крыму - РИА Новости, 31.03.2024

Зеленский занимает пост президента Украины нелегитимно, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины, новые выборы в этой... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T09:33

2024-03-31T09:33

2024-03-31T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины, новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая. "После госпереворота в Киеве в 2014 году у них все нелегитимно, все институты и результаты всех выборов. Во-первых, все выборы после госпереворота проводились неконституционным способом, в том числе потому что не были урегулированы территориальные вопросы. Крыма нет, Донбасс в огне, но как бы и от этих территорий избирался (экс-президент Петр) Порошенко, а позже, при аналогичных условиях, и Зеленский. Они ведь считали нас частью Украины", - сказал Константинов агентству. По его мнению, киевской власти надо было сформировать новую конституцию без учета вышедших из состава Украины территорий и населения, проживающего на них, и только тогда можно было бы говорить о какой-то легитимности. "Это подтвердит любой правовед. В 2014 году на Украине в обход конституции была запущена нелегитимная президентская избирательная кампания. Нелегитимен, таким образом, президент Порошенко. Но именно документом за его подписью запущена избирательная кампания 2019 года", - подчеркнул глава крымского парламента. Константинов полагает, что организовать новые легитимные выборы президента Украины без преодоления последствий государственного переворота уже не представляется возможным. "Решений одной Верховной рады для этого мало. Нужно полное переформатирование всей конституции, всей системы власти. Но при этом прерывание даже существовавшей "кривой линии" - крайне показательно. В Афганистане американцы провели выборы, когда во всей стране безопасным местом был только центр Кабула, а передвигаться по ней было крайне рискованно. Но США отчитались перед всем миром, что даже в таких обстоятельствах их марионетки выборы провели. Ибо - демократия. А Украина для них – демократия без каких-либо выборов", - заявил собеседник агентства. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года с руководителями этих регионов договоры о вхождении в состав РФ. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции РФ, а обе палаты российского парламента ратифицировали договоры и приняли проекты соответствующих федеральных конституционных законов. Жителям новых регионов РФ, кроме пожелавших сохранить иное гражданство, выдаются российские паспорта.

https://ria.ru/20240329/kiev-1936750270.html

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html

https://ria.ru/20240331/razoblachili-1936901310.html

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украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, в мире