https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html

"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс

"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс - РИА Новости, 31.03.2024

"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс

После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в своем РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:32

2024-03-31T08:32

2024-03-31T08:32

украина

киев

владимир зеленский

сергей шефир

олег устенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в своем вечернем обращении в Telegram-канале."Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не всё", — сказал он.Зеленский добавил, что офис станет "более функциональным".Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщило, что Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале спецоперации.По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.Зеленский ранее также уволил ряд других советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Его пресс-секретарь Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки продиктованы "оптимизацией" штата.

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html

https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936874317.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко