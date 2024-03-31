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"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс - РИА Новости, 31.03.2024
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08:32 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс - РИА Новости, 31.03.2024
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс
После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в своем РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T08:32
2024-03-31T08:32
украина
киев
владимир зеленский
сергей шефир
олег устенко
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в своем вечернем обращении в Telegram-канале."Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не всё", — сказал он.Зеленский добавил, что офис станет "более функциональным".Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщило, что Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале спецоперации.По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.Зеленский ранее также уволил ряд других советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Его пресс-секретарь Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки продиктованы "оптимизацией" штата.
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936839409.html
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украина, киев, владимир зеленский, сергей шефир, олег устенко
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Шефир, Олег Устенко
"Это еще не все". Зеленский сделал важный анонс

Зеленский пообещал продолжить кадровые перестановки

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. После увольнения своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки в своем вечернем обращении в Telegram-канале.
"Мы продолжаем перезагрузку государственных институций. На этой неделе произошло несколько замен. Это еще не всё", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
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Зеленский добавил, что офис станет "более функциональным".
Украинское издание "Страна.ua" накануне сообщило, что Владимир Зеленский уволил своего первого помощника и давнего соратника Сергея Шефира из-за его бегства из Киева в начале спецоперации.
По данным из открытых источников, должность первого помощника Зеленского Шефир занимал с 2019 года. Он является продюсером сериалов, директором студии "Квартал-95", благодаря которому Зеленский получил путевку в большую политику.
Зеленский ранее также уволил ряд других советников — Олега Устенко, Сергея Трофимова, Михаила Радуцкого. Его пресс-секретарь Сергей Никифоpов заявлял, что кадровые перестановки продиктованы "оптимизацией" штата.
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