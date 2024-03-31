https://ria.ru/20240331/zarplaty-1936893849.html
Эксперт рассказала, кому повысят зарплаты в апреле
Эксперт рассказала, кому повысят зарплаты в апреле - РИА Новости, 31.03.2024
Эксперт рассказала, кому повысят зарплаты в апреле
Повышение доходов с 1 апреля ждет россиян, которые работают в медицине в малых городах, районных центрах и селах, рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T03:03
2024-03-31T03:03
2024-03-31T06:17
общество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Повышение доходов с 1 апреля ждет россиян, которые работают в медицине в малых городах, районных центрах и селах, рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Правительство России по поручению президента России Владимира Путина повысило ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах в зависимости от числа жителей населенных пунктов с 1 марта этого года. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля. "Сейчас правительством принято решение о социальных выплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах. Такая поддержка очень важна, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населённых пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения", - сказала Иванова-Швец. Так, в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена - 30 тысяч. Кроме того, с 1 апреля также будет повышена окладная часть заработной платы всех медработников до 50%. Согласно сайту кабмина, изменения для реализации этого решения внесены в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и утверждены. Минимум половина фондов заработной платы медицинских организаций будет направляться на оклады.
https://ria.ru/20240331/pensiya-1936890537.html
https://ria.ru/20240325/zarplata-1934728616.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, владимир путин, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, Владимир Путин, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Эксперт рассказала, кому повысят зарплаты в апреле
Иванова-Швец: медработникам из малых городов и сел в апреле поднимут зарплату
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Повышение доходов с 1 апреля ждет россиян, которые работают в медицине в малых городах, районных центрах и селах, рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Правительство России по поручению президента России Владимира Путина
повысило ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах в зависимости от числа жителей населенных пунктов с 1 марта этого года. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля.
"Сейчас правительством принято решение о социальных выплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Размер выплат зависит от численности проживающих в населённых пунктах. Такая поддержка очень важна, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населённых пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения", - сказала Иванова-Швец.
Так, в городах, где живут от 50 тысяч до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал - 13 тысяч, а в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тысяч рублей, а для медицинских работников среднего звена - 30 тысяч.
Кроме того, с 1 апреля также будет повышена окладная часть заработной платы всех медработников до 50%. Согласно сайту кабмина, изменения для реализации этого решения внесены в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи и утверждены. Минимум половина фондов заработной платы медицинских организаций будет направляться на оклады.