https://ria.ru/20240331/vzryvy-1936890970.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области

Взрывы прогремели в воскресенье после полуночи в Хмельницкой области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T01:08

2024-03-31T01:08

2024-03-31T01:08

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хмельницкая область

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье после полуночи в Хмельницкой области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в области звучал с 00.05 по 00.48 мск. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - сообщает Telegram-канал "Общественного" со ссылкой на своих корреспондентов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф, в мире