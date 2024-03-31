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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прогремели в воскресенье после полуночи в Хмельницкой области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T01:08
2024-03-31T01:08
2024-03-31T01:08
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье после полуночи в Хмельницкой области на Украине на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в области звучал с 00.05 по 00.48 мск. "В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов", - сообщает Telegram-канал "Общественного" со ссылкой на своих корреспондентов. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240330/vsu-1936880795.html
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хмельницкая область, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги