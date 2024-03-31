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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги - РИА Новости, 31.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремел взрыв, передает Telegram-канал агентства Укринформ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T22:26
2024-03-31T22:26
2024-03-31T22:56
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, передает Telegram-канал агентства Укринформ.Ранее в воскресенье СМИ дважды сообщали о похожих инцидентах в этом городе. Подробности о возможных разрушениях не приводились."В Харькове прозвучал взрыв", — говорится в публикации.Сигнал тревоги в области звучит с 21:50.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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харьков, россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове на фоне воздушной тревоги
Укринформ: в Харькове прогремел мощный взрыв на фоне воздушной тревоги