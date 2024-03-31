https://ria.ru/20240331/vuchich-1936944644.html

Вучич планирует обсудить с Макроном покупку военных самолетов Rafale

Вучич планирует обсудить с Макроном покупку военных самолетов Rafale - РИА Новости, 31.03.2024

Вучич планирует обсудить с Макроном покупку военных самолетов Rafale

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящего визита во Францию планирует обсудить с президентом этой страны Эммануэлем Макроном приобретение РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:11

2024-03-31T14:11

2024-03-31T14:11

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белград (город)

франция

александр вучич

эммануэль макрон

милош вучевич

нато

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БЕЛГРАД, 31 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе предстоящего визита во Францию планирует обсудить с президентом этой страны Эммануэлем Макроном приобретение нескольких истребителей Rafale. Вооруженные силы Сербии в субботу подняли дежурную пару истребителей МиГ-29 на перехват неопознанного летающего объекта на 5,5 тысячах метрах высоты над городом Валево в 100 км к западу от Белграда, к моменту появления истребителей в зоне перехвата объект пропал с экранов радаров. В воскресенье президент - верховный главнокомандующий Сербии с главой минобороны Милошем Вучевичем, спикером парламента Аной Брнабич и руководством вооруженных сил осмотрели крупнейший военный аэродром в Батайнице под Белградом. Среди присутствующих также был президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Особое внимание президент Сербии и командование уделили истребителям в составе 204-й бригады ВВС и ПВО Сербии, пара МиГ-29 вылетела при них на дежурство. По словам Вучича, чем бы ни был неустановленный объект в воздухе в субботу - метеорологическим баллоном или "шпионским" - в следующий раз средства ПВО должны сбить такую цель. Президент коснулся переговоров о покупке самолётов во Франции, в апреле 2022 года он сообщил, что власти Сербии ведут переговоры с руководством Франции о приобретении 12 новых самолетов Rafale и еще о 12 бывших в употреблении Rafale с другой страной. "Мы, во всяком случае, пойдем к покупке. Если не сможем приобрести Rafale, купим что-то другое. Мы должны учитывать регион. Как военно-нейтральное государство мы должны быть сильнее, чтобы сохранить свой нейтралитет", - заявил президент Сербии присутствующим в ходе осмотра. Ранее Вучич сообщил, что принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона в предстоящие дни посетить Париж и на встрече будет просить того принять во внимание международные правовые нормы по вопросу Косово и Метохии. Главный военный аэродром ВВС Сербии в белградском пригороде Батайница в августе 2019 года официально был переименован в "Полковник-пилот Миленко Павлович". Командовавший 204 авиационно-истребительным полком Союзной Республики Югославия полковник Миленко Павлович погиб 4 мая 1999 года в ходе сопротивления воздушной операции НАТО. Он один на истребителе МиГ-29 вступил в бой с 16 самолетами Североатлантического альянса, защищая от нападения город Валево в 100 км к западу от Белграда. Два F-16 выпустили по нему три ракеты, полковник погиб в воздухе, в Валево установлен памятник пилоту, на его малой родине в том же регионе - мемориал.

https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html

https://ria.ru/20240328/serbiya-1936298506.html

https://ria.ru/20240327/vuchich-1936067235.html

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в мире, сербия, белград (город), франция, александр вучич, эммануэль макрон, милош вучевич, нато, rafale