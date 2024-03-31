https://ria.ru/20240331/vsu-1936994525.html

"Крупнейший разгром в истории": в США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

"Крупнейший разгром в истории": в США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024

"Крупнейший разгром в истории": в США раскрыли, что Россия сделала с ВСУ

Контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории, заявил американский миллиардер Дэвид Саксв соцсети X, комментируя... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T22:10

2024-03-31T22:10

2024-03-31T22:10

специальная военная операция на украине

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илон маск

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ стало одним из самых крупных военных поражений в современной истории, заявил американский миллиардер Дэвид Саксв соцсети X, комментируя высказывание Илона Маска о вероятной потере Украиной всех черноморских территорий.Накануне Маск заявил, что в случае продолжения конфликта Россия получит больше территорий, а Киев может лишиться контроля над Одессой и выхода к Черному морю."Контрнаступление Украины стало одним из крупнейших поражений в истории современной войны: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укрепленных позиций", — напомнил Сакс.По его словам, безрассудная поддержка Киева со стороны Вашингтона и привела к нынешнему положению Украины."Эти люди — глупцы, к которым не должно оставаться никакого доверия", — отметил бизнесмен.Миллиардер добавил, что пока руководство США не привлекут к ответственности за такую политику, восточноевропейской стране будет грозить уничтожение.В субботу Маск призвал Киев разрешить конфликт путем переговоров до того, как он потеряет еще больше территорий.В Кремле не раз заявляли о готовности к переговорам, но Владимир Зеленский на законодательном уровне ввел на них запрет. Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал глава государства, Киеву, если он хочет начать переговоры, нужно отменить декрет о запрете них.

https://ria.ru/20240331/ofitsery-1936984560.html

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936983932.html

https://ria.ru/20240331/odessa-1936967763.html

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