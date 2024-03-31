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"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
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16:39 31.03.2024 (обновлено: 17:18 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ
ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в работе электростанций, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:39
2024-03-31T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в работе электростанций, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. &lt;…&gt; Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска", — отметил он.Он пояснил, что поезда, которые Киев использует для транспортировки военных, работают на электрической тяге.Кроме того, по словам эксперта, российские войска при помощи гиперзвукового оружия выводят из строя то, что осталось от украинской системы противовоздушной обороны. По мере истощения ПВО они получают больше возможностей для уничтожения других целей, включая энергетические объекты, пояснил Меркурис."Мы видим признаки того, что теперь мы стабильно движемся по траектории, которая ведет к окончательной победе России", — резюмировал он.Ранее в пятницу Минобороны заявило о поражении энергетических объектов на Украине. Согласно данным ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики.Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что в результате взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее сообщалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
https://ria.ru/20240331/pushkov-1936953761.html
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго
"Уничтожили". На Западе раскрыли, как Россия парализовала ВСУ

Меркурис: ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев с электроэнергией

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут перебрасывать войска из-за перебоев в работе электростанций, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Русские, скорее всего, наносили удары по энергетической системе, чтобы создать препятствия для передвижения украинских войск. Таким мнением со мной поделился хорошо проинформированный источник. <…> Даже краткосрочные перебои в энергосистеме не позволяют ВСУ перебрасывать войска", — отметил он.
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Он пояснил, что поезда, которые Киев использует для транспортировки военных, работают на электрической тяге.
Кроме того, по словам эксперта, российские войска при помощи гиперзвукового оружия выводят из строя то, что осталось от украинской системы противовоздушной обороны. По мере истощения ПВО они получают больше возможностей для уничтожения других целей, включая энергетические объекты, пояснил Меркурис.
"Мы видим признаки того, что теперь мы стабильно движемся по траектории, которая ведет к окончательной победе России", — резюмировал он.
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Ранее в пятницу Минобороны заявило о поражении энергетических объектов на Украине. Согласно данным ведомства, российская армия нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики.
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" уточнила, что в результате взрывов повреждения получили электростанции в центре и на западе страны. Позднее сообщалось об ущербе на объектах критической инфраструктуры в Львовской, Днепропетровской, Черкасской и Ивано-Франковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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