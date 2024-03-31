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Эксперт объяснил заявления западных политиков об отправке войск на Украину - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/voyska-1936932398.html
Эксперт объяснил заявления западных политиков об отправке войск на Украину
Эксперт объяснил заявления западных политиков об отправке войск на Украину - РИА Новости, 31.03.2024
Эксперт объяснил заявления западных политиков об отправке войск на Украину
Заявления европейских политиков об отправке военных их стран на Украину нужны для того, чтобы заставить продолжать украинских солдат сражаться и погибать,... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:21
2024-03-31T12:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
финляндия
эммануэль макрон
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Заявления европейских политиков об отправке военных их стран на Украину нужны для того, чтобы заставить продолжать украинских солдат сражаться и погибать, заявил РИА Новости политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин. Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times заявила, что не исключает отправки военных на Украину. Ранее подобные заявления делал президент Франции Эммануэль Макрон. "Это нужно для того, чтобы поддержать падающий боевой дух украинской армии. Это очередная морковка, которую держат перед мордой осла, чтобы он продолжал движение, несмотря на то, что оно для него самоубийственное. А возможности у Финляндии для поддержки Украины небольшие, армия у них не велика. Даже отправка двух дивизий вряд ли что-то сможет изменить", - сказал Никулин. Он добавил, что такие заявления Хельсински идут в русле того, что делают и другие европейские страны, например, Франция, но на данном этапе и в ближайшее время это все, что они могут предложить Киеву. "Они могут поставить Украине старые "Леопарды", чтобы потом купить в США новые "Абрамсы". На этом все", - заключил эксперт. В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
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украина, россия, финляндия, эммануэль макрон, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Финляндия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, В мире
Эксперт объяснил заявления западных политиков об отправке войск на Украину

Политолог Никулин: Запад хочет заставить продолжать ВСУ сражаться и погибать

© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Заявления европейских политиков об отправке военных их стран на Украину нужны для того, чтобы заставить продолжать украинских солдат сражаться и погибать, заявил РИА Новости политолог, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times заявила, что не исключает отправки военных на Украину. Ранее подобные заявления делал президент Франции Эммануэль Макрон.
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"Это нужно для того, чтобы поддержать падающий боевой дух украинской армии. Это очередная морковка, которую держат перед мордой осла, чтобы он продолжал движение, несмотря на то, что оно для него самоубийственное. А возможности у Финляндии для поддержки Украины небольшие, армия у них не велика. Даже отправка двух дивизий вряд ли что-то сможет изменить", - сказал Никулин.
Он добавил, что такие заявления Хельсински идут в русле того, что делают и другие европейские страны, например, Франция, но на данном этапе и в ближайшее время это все, что они могут предложить Киеву.
«
"Они могут поставить Украине старые "Леопарды", чтобы потом купить в США новые "Абрамсы". На этом все", - заключил эксперт.
В Кремле заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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