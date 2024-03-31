Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 31.03.2024 (обновлено: 11:03 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/voyska-1936916076.html
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину - РИА Новости, 31.03.2024
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
Отправка западных военных на Украину не исключена, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T09:51
2024-03-31T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
нато
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039048_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2d81416c8a2cc0f351bcdb44f7fd40eb.jpg
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отправка западных военных на Украину не исключена, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times."Сейчас не время отправлять войска (на Украину. — Прим. ред.), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — сказала министр.Как отметила Валтонен, Запад не знает, к чему приведет конфликт и что случится в будущем, поэтому не стоит "раскрывать все карты". Резонансное предложение МакронаВ конце февраля Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936395878.html
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
украина
россия
франция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039048_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_824ce9c62826c302e06a08499c472c4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, нато, финляндия, олаф шольц, борис писториус, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Финляндия, Олаф Шольц, Борис Писториус, Владимир Путин
В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги Финляндии
Флаги Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отправка западных военных на Украину не исключена, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.
"Сейчас не время отправлять войска (на Украину. — Прим. ред.), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — сказала министр.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину
28 марта, 15:05
Как отметила Валтонен, Запад не знает, к чему приведет конфликт и что случится в будущем, поэтому не стоит "раскрывать все карты".

Резонансное предложение Макрона

В конце февраля Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну
23 марта, 08:00
Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Среди нечуждых им гробов": европейцы обсуждают интервенцию в Россию
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронНАТОФинляндияОлаф ШольцБорис ПисториусВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала