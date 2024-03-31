В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину
Флаги Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Отправка западных военных на Украину не исключена, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times.
"Сейчас не время отправлять войска (на Украину. — Прим. ред.), и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе мы, конечно, не должны ничего исключать", — сказала министр.
Как отметила Валтонен, Запад не знает, к чему приведет конфликт и что случится в будущем, поэтому не стоит "раскрывать все карты".
Резонансное предложение Макрона
В конце февраля Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
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Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
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Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
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