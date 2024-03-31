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Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону - РИА Новости, 31.03.2024
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00:11 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/vizy-1936887620.html
Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону
Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону - РИА Новости, 31.03.2024
Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону
Румыния с 31 марта начнет выдавать визы, дающие доступ в Шенгенскую зону, в том числе их будут выдавать дипломатические миссии в России. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T00:11
2024-03-31T00:11
румыния
россия
шенгенская зона
в мире
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Румыния с 31 марта начнет выдавать визы, дающие доступ в Шенгенскую зону, в том числе их будут выдавать дипломатические миссии в России. Румыния стала государством-членом Шенгенской зоны с 31 марта по решению Совета Европейского Союза в конце декабря 2023 года. С этой даты отменяется воздушный и морской пограничные контроли. В Шенгенскую зону входят всего 29 стран. "В то же время румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы, которые позволят владельцам путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - говорится в сообщении на сайте МИД Румынии. Там уточняется, что Румыния начнет выдавать единые (Шенгенские) визы начиная с 31 марта; в кол-центре посольства Румынии в РФ РИА Новости также подтвердили возможность получения виз с этой даты.
https://ria.ru/20240225/vizy-1929369339.html
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румыния, россия, шенгенская зона, в мире, евросоюз
Румыния, Россия, Шенгенская зона, В мире, Евросоюз
Румыния начала выдавать визы в Шенгенскую зону

Румыния с 31 марта начнет выдавать визы в Шенгенскую зону, в том числе в России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТабличка у здания посольства Румынии в Москве
Табличка у здания посольства Румынии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Табличка у здания посольства Румынии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Румыния с 31 марта начнет выдавать визы, дающие доступ в Шенгенскую зону, в том числе их будут выдавать дипломатические миссии в России.
Румыния стала государством-членом Шенгенской зоны с 31 марта по решению Совета Европейского Союза в конце декабря 2023 года. С этой даты отменяется воздушный и морской пограничные контроли. В Шенгенскую зону входят всего 29 стран.
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"В то же время румынские власти будут в полной мере применять шенгенское законодательство и впоследствии выдавать шенгенские визы, которые позволят владельцам путешествовать по Шенгенской зоне с пребыванием не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода", - говорится в сообщении на сайте МИД Румынии.
Там уточняется, что Румыния начнет выдавать единые (Шенгенские) визы начиная с 31 марта; в кол-центре посольства Румынии в РФ РИА Новости также подтвердили возможность получения виз с этой даты.
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