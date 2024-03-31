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Американский оператор AT&T признал утечку данных 73 миллионов клиентов
Американский оператор AT&T признал утечку данных 73 миллионов клиентов - РИА Новости, 31.03.2024
Американский оператор AT&T признал утечку данных 73 миллионов клиентов
Американский оператор связи AT&T признал утечку личных данных 73 миллионов своих клиентов. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T04:34
2024-03-31T04:34
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ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Американский оператор связи AT&T признал утечку личных данных 73 миллионов своих клиентов. В пресс-релизе говорится, что две недели назад в даркнете появилась персонализированная информация, имеющая отношение к 7,6 миллиона нынешних и 65,4 миллиона бывших абонентов компании, включая номера социального страхования. "Пока AT&T не видит признаков несанкционированного доступа к своим системам, который бы привел к извлечению набора данных. Компания в инициативном порядке взаимодействует с теми, кого затронула (утечка)", - сказано в заявлении.Специалисты считают, что база данных, попавшая в даркнет, относится к 2019 году. AT&T пока не может определить, где произошла утечка – у неё самой или через дилерскую сеть.
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at&t, в мире, технологии, сша
AT&T, В мире, Технологии, США
Американский оператор AT&T признал утечку данных 73 миллионов клиентов
Американский оператор связи AT&T сообщил об утечке данных 73 миллионов абонентов
ВАШИНГТОН, 30 мар – РИА Новости. Американский оператор связи AT&T признал утечку личных данных 73 миллионов своих клиентов.
В пресс-релизе говорится, что две недели назад в даркнете появилась персонализированная информация, имеющая отношение к 7,6 миллиона нынешних и 65,4 миллиона бывших абонентов компании, включая номера социального страхования.
«
"Пока AT&T не видит признаков несанкционированного доступа к своим системам, который бы привел к извлечению набора данных. Компания в инициативном порядке взаимодействует с теми, кого затронула (утечка)", - сказано в заявлении.
Специалисты считают, что база данных, попавшая в даркнет, относится к 2019 году. AT&T пока не может определить, где произошла утечка – у неё самой или через дилерскую сеть.