https://ria.ru/20240331/ukraina-1936971731.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.03.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, в том числе снова в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T18:08
2024-03-31T18:08
2024-03-31T18:08
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дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины, в том числе снова в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в воскресенье тревогу объявляли в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областях. Через некоторое время ее отменили. Тревогу в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях объявили 17.45 и 17.51 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу