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Прячутся в Румынии и Польше. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 31.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 31.03.2024 (обновлено: 18:30 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936967247.html
Прячутся в Румынии и Польше. В США сделали шокирующее заявление об Украине
Прячутся в Румынии и Польше. В США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 31.03.2024
Прячутся в Румынии и Польше. В США сделали шокирующее заявление об Украине
Россия сможет уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 на авиабазах в соседних натовских странах, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T17:28
2024-03-31T18:30
специальная военная операция на украине
румыния
польша
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
f-16
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия сможет уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 на авиабазах в соседних натовских странах, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Обещанные Киеву F-16, вероятно, отправят в Польшу или Румынию, чтобы использовать их аэродромы. &lt;…&gt; Если они прячутся в Румынии и Польше, то их уничтожат там", — предположил он.По мнению эксперта, если Бухарест и Варшава разместят на своей территории истребители, которые затем будут использоваться для военных операций Украине, то они окажутся мишенью. При этом Джонсон предупредил, что Россия обладает гораздо большими возможностями благодаря ее ракетам.Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с военным летчиками заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Он добавил, что если их будут запускать из третьих стран, то они станут легитимной целью.
https://ria.ru/20240331/vsu-1936962114.html
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румыния, польша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), f-16
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Польша, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-16
Прячутся в Румынии и Польше. В США сделали шокирующее заявление об Украине

Джонсон: Россия может уничтожить F-16 в Польше и Румынии, если их передадут ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия сможет уничтожить обещанные ВСУ истребители F-16 на авиабазах в соседних натовских странах, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
"Обещанные Киеву F-16, вероятно, отправят в Польшу или Румынию, чтобы использовать их аэродромы. <…> Если они прячутся в Румынии и Польше, то их уничтожат там", — предположил он.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
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По мнению эксперта, если Бухарест и Варшава разместят на своей территории истребители, которые затем будут использоваться для военных операций Украине, то они окажутся мишенью. При этом Джонсон предупредил, что Россия обладает гораздо большими возможностями благодаря ее ракетам.
Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с военным летчиками заявил, что истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут изменить ситуацию на поле боя. Он добавил, что если их будут запускать из третьих стран, то они станут легитимной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеРумынияПольшаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)F-16
 
 
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