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В Госдуме прокомментировали возможность отправки западных войск на Украину - РИА Новости, 31.03.2024
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16:40 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936962279.html
В Госдуме прокомментировали возможность отправки западных войск на Украину
В Госдуме прокомментировали возможность отправки западных войск на Украину - РИА Новости, 31.03.2024
В Госдуме прокомментировали возможность отправки западных войск на Украину
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что она не исключает отправку войск западных стран на Украину... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T16:40
2024-03-31T16:40
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что она не исключает отправку войск западных стран на Украину представляет собой пустые слова, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью "Ленте.ru"."Заявление главы МИД Финляндии — это политический и глупый пиар, не более того", — сказал он.Чепа рассказал, что на прошлой неделе думская делегация во главе с вице-спикером парламента Петром Толстым была в Швейцарии, где к ним постоянно подходили иностранные представители и европейские парламентарии, заявляя, что не разделяют точку зрения западных лидеров по отправке войск на Украину.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь на тот момент не удалось. Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, украина, финляндия, россия, алексей чепа, эммануэль макрон, петр толстой, госдума рф, нато
В мире, Украина, Финляндия, Россия, Алексей Чепа, Эммануэль Макрон, Петр Толстой, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме прокомментировали возможность отправки западных войск на Украину

Депутат ГД Чепа назвал заявление Валтонен об отправке войск на Украину пиаром

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен о том, что она не исключает отправку войск западных стран на Украину представляет собой пустые слова, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью "Ленте.ru".
"Заявление главы МИД Финляндии — это политический и глупый пиар, не более того", — сказал он.
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Чепа рассказал, что на прошлой неделе думская делегация во главе с вице-спикером парламента Петром Толстым была в Швейцарии, где к ним постоянно подходили иностранные представители и европейские парламентарии, заявляя, что не разделяют точку зрения западных лидеров по отправке войск на Украину.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь на тот момент не удалось. Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
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При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.
Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
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В миреУкраинаФинляндияРоссияАлексей ЧепаЭммануэль МакронПетр ТолстойГосдума РФНАТО
 
 
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