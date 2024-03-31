https://ria.ru/20240331/ukraina-1936951241.html

"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ

"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024

"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал обещание главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню поставить танки и ракеты ВСУ. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T15:19

2024-03-31T15:19

2024-03-31T17:08

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

флориан филиппо

себастьян лекорню

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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал обещание главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню поставить танки и ракеты ВСУ.Ранее в воскресенье Лекорню заявил, что Париж намерен поставить Киеву сотни старых бронемашин. Помимо этого, Лекорню сообщил о намерении передать Украине дополнительные зенитные ракеты Aster 30 для французской системы ПВО SAMP/T."Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр вооруженных сил Лекорню заявил, что Франция "поставит сотни танков и ракет на Украину"!" — написал он.По мнению политика, тем самым министр поддерживает войну и разрушает собственную страну. Филиппо также добавил, что все это происходит в то время, когда французов просят затянуть пояса."Какой позор! Больше никакого оружия и ни цента для Украины! Мирные переговоры, быстро!" — призвал он.Россия считает, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для армии.

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936926895.html

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