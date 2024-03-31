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"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 31.03.2024 (обновлено: 17:08 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936951241.html
"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ
"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ - РИА Новости, 31.03.2024
"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал обещание главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню поставить танки и ракеты ВСУ. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T15:19
2024-03-31T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
париж
сергей лавров
флориан филиппо
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал обещание главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню поставить танки и ракеты ВСУ.Ранее в воскресенье Лекорню заявил, что Париж намерен поставить Киеву сотни старых бронемашин. Помимо этого, Лекорню сообщил о намерении передать Украине дополнительные зенитные ракеты Aster 30 для французской системы ПВО SAMP/T."Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр вооруженных сил Лекорню заявил, что Франция "поставит сотни танков и ракет на Украину"!" — написал он.По мнению политика, тем самым министр поддерживает войну и разрушает собственную страну. Филиппо также добавил, что все это происходит в то время, когда французов просят затянуть пояса."Какой позор! Больше никакого оружия и ни цента для Украины! Мирные переговоры, быстро!" — призвал он.Россия считает, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для армии.
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936926895.html
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в мире, франция, украина, париж, сергей лавров, флориан филиппо, себастьян лекорню, вооруженные силы украины, патриот, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Париж, Сергей Лавров, Флориан Филиппо, Себастьян Лекорню, Вооруженные силы Украины, Патриот, НАТО
"Какой позор". Во Франции пришли в ярость из-за слов министра обороны о ВСУ

Филиппо выступил против идеи министра обороны поставить ВСУ сотни танков и ракет

© AP Photo / Gonzalo FuentesСебастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал обещание главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню поставить танки и ракеты ВСУ.
Ранее в воскресенье Лекорню заявил, что Париж намерен поставить Киеву сотни старых бронемашин. Помимо этого, Лекорню сообщил о намерении передать Украине дополнительные зенитные ракеты Aster 30 для французской системы ПВО SAMP/T.
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"Недопустимо! Сегодня утром в газете Tribune министр вооруженных сил Лекорню заявил, что Франция "поставит сотни танков и ракет на Украину"!" — написал он.
По мнению политика, тем самым министр поддерживает войну и разрушает собственную страну. Филиппо также добавил, что все это происходит в то время, когда французов просят затянуть пояса.
"Какой позор! Больше никакого оружия и ни цента для Украины! Мирные переговоры, быстро!" — призвал он.
Россия считает, что поставки оружия ВСУ мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаПарижСергей ЛавровФлориан ФилиппоСебастьян ЛекорнюВооруженные силы УкраиныПатриотНАТО
 
 
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