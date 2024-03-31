Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией - РИА Новости, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936949068.html
На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией
На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией - РИА Новости, 31.03.2024
На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией
Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании четверых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:59
2024-03-31T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936949251_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9061ab0542c3c306def19e21a13461e7.jpg
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании четверых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. "Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы. Намерений незаконно добраться до Венгрии задержанные не скрывали", - говорится в сообщении госпогранслужбы. По данным госпогранслужбы, за организацию своего "тура" каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов. В отношении них составлены админпротоколы, устанавливается круг причастных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936949251_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4a8f9e9fbbe8c141c5ced5d86df0f927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией

Погранслужба Украины задержала 4 мужчин, пытавшихся уплыть на лодке в Венгрию

© Фото : ДПСУЗадержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией
Задержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© Фото : ДПСУ
Задержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании четверых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса.
"Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы. Намерений незаконно добраться до Венгрии задержанные не скрывали", - говорится в сообщении госпогранслужбы.
Эвакуация тела, погибшего украинского уклониста из реки Тиса
Украинский уклонист погиб, пытаясь попасть в Румынию
5 марта, 19:59
По данным госпогранслужбы, за организацию своего "тура" каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов. В отношении них составлены админпротоколы, устанавливается круг причастных.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала