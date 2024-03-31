На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией
Погранслужба Украины задержала 4 мужчин, пытавшихся уплыть на лодке в Венгрию
© Фото : ДПСУЗадержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией
© Фото : ДПСУ
Задержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании четверых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса.
"Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы. Намерений незаконно добраться до Венгрии задержанные не скрывали", - говорится в сообщении госпогранслужбы.
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По данным госпогранслужбы, за организацию своего "тура" каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов. В отношении них составлены админпротоколы, устанавливается круг причастных.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.