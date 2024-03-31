https://ria.ru/20240331/ukraina-1936949068.html

На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией

На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией - РИА Новости, 31.03.2024

На Украине задержали мужчин, пытавшихся переплыть границу с Венгрией

Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании четверых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:59

2024-03-31T14:59

2024-03-31T14:59

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании четверых мужчин, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу с Венгрией по реке Тиса. "Группа нарушителей пыталась переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Четверых мужчин, которые несли с собой резиновую лодку, обнаружили в 100 метрах от границы. Намерений незаконно добраться до Венгрии задержанные не скрывали", - говорится в сообщении госпогранслужбы. По данным госпогранслужбы, за организацию своего "тура" каждый из задержанных должен был заплатить от 4 до 5 тысяч долларов. В отношении них составлены админпротоколы, устанавливается круг причастных. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240305/uklonist-1931316108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, вооруженные силы украины