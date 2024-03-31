Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста
Страна.ua: на Украине выпустили мемуары нациста Павелича
Основатель и лидер фашистской организации усташей Анте Павелич. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, пишет издание "Страна.ua".
"Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацистской Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган", — сказал он.
Долинский добавил, что на руках Павелича кровь более 30 тысяч хорватских евреев, большинство из которых убили в концентрационном лагере Ясеновац.
Тем не менее, продолжил он, в мемуарах фашиста эти страшные моменты не упоминаются, а в аннотации книги написано лишь о "борьбе за независимость Хорватии", которую он возглавил. Книжная сеть таким образом занимается отбеливанием нацистских преступлений и отрицанием Холокоста, заключил глава "Украинского еврейского комитета".
Названием книги стал девиз нацистской ультраправой организации времен Второй мировой войны — усташи.
Анте Павелич — хорватский политический и государственный деятель радикального националистического направления, основатель и лидер фашистской организации усташей. Югославские коммунистические власти возложили на него вину за организацию во время войны массового уничтожения 700 тысяч гражданских лиц. После разгрома германских войск Павелич бежал в Австрию. В 1945 году был заочно приговорен к смертной казни. Скрывался в Италии, Аргентине, Испании, умер в 1959 году.
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