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Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста - РИА Новости, 31.03.2024
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12:51 31.03.2024 (обновлено: 15:16 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936935512.html
Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста
Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста - РИА Новости, 31.03.2024
Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста
Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T12:51
2024-03-31T15:16
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, пишет издание "Страна.ua"."Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацистской Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган", — сказал он.Долинский добавил, что на руках Павелича кровь более 30 тысяч хорватских евреев, большинство из которых убили в концентрационном лагере Ясеновац.Тем не менее, продолжил он, в мемуарах фашиста эти страшные моменты не упоминаются, а в аннотации книги написано лишь о "борьбе за независимость Хорватии", которую он возглавил. Книжная сеть таким образом занимается отбеливанием нацистских преступлений и отрицанием Холокоста, заключил глава "Украинского еврейского комитета".Названием книги стал девиз нацистской ультраправой организации времен Второй мировой войны — усташи.
https://ria.ru/20240306/putin-1931600916.html
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в мире, украина, хорватия, германия, эдуард долинский
В мире, Украина, Хорватия, Германия, Эдуард Долинский
Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста

Страна.ua: на Украине выпустили мемуары нациста Павелича

© AFP 2024Основатель и лидер фашистской организации усташей Анте Павелич
Основатель и лидер фашистской организации усташей Анте Павелич - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AFP 2024
Основатель и лидер фашистской организации усташей Анте Павелич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, пишет издание "Страна.ua".
"Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацистской Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган", — сказал он.
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Долинский добавил, что на руках Павелича кровь более 30 тысяч хорватских евреев, большинство из которых убили в концентрационном лагере Ясеновац.
Тем не менее, продолжил он, в мемуарах фашиста эти страшные моменты не упоминаются, а в аннотации книги написано лишь о "борьбе за независимость Хорватии", которую он возглавил. Книжная сеть таким образом занимается отбеливанием нацистских преступлений и отрицанием Холокоста, заключил глава "Украинского еврейского комитета".
Названием книги стал девиз нацистской ультраправой организации времен Второй мировой войны — усташи.

Анте Павелич — хорватский политический и государственный деятель радикального националистического направления, основатель и лидер фашистской организации усташей. Югославские коммунистические власти возложили на него вину за организацию во время войны массового уничтожения 700 тысяч гражданских лиц. После разгрома германских войск Павелич бежал в Австрию. В 1945 году был заочно приговорен к смертной казни. Скрывался в Италии, Аргентине, Испании, умер в 1959 году.

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