https://ria.ru/20240331/ukraina-1936935512.html

Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста

Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста - РИА Новости, 31.03.2024

Крупнейшая книжная сеть Украины выпустила мемуары хорватского нациста

Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T12:51

2024-03-31T12:51

2024-03-31T15:16

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украина

хорватия

германия

эдуард долинский

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Крупнейшая книжная сеть Украины начала продавать мемуары хорватского фашиста и союзника Адольфа Гитлера Анте Павелича, на это обратил внимание глава "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский, пишет издание "Страна.ua"."Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацистской Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган", — сказал он.Долинский добавил, что на руках Павелича кровь более 30 тысяч хорватских евреев, большинство из которых убили в концентрационном лагере Ясеновац.Тем не менее, продолжил он, в мемуарах фашиста эти страшные моменты не упоминаются, а в аннотации книги написано лишь о "борьбе за независимость Хорватии", которую он возглавил. Книжная сеть таким образом занимается отбеливанием нацистских преступлений и отрицанием Холокоста, заключил глава "Украинского еврейского комитета".Названием книги стал девиз нацистской ультраправой организации времен Второй мировой войны — усташи.

https://ria.ru/20240306/putin-1931600916.html

https://ria.ru/20230513/vsu-1871543718.html

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в мире, украина, хорватия, германия, эдуард долинский