https://ria.ru/20240331/ukraina-1936924270.html

Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине

Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 31.03.2024

Кличко выступил против заморозки конфликта на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта и уступок территорий Киевом, вместо этого он попросил у Запада больше систем ПВО и... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T10:51

2024-03-31T10:51

2024-03-31T10:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко выступил против заморозки украинского конфликта и уступок территорий Киевом, вместо этого он попросил у Запада больше систем ПВО и зенитных ракет. Его слова приводит немецкая газета Bild."Нам нужно больше ПВО, больше зенитных ракет... Это неверная позиция (идея заморозки конфликта - ред.), вместо этого мы нуждаемся в большей поддержке. Мы не отдадим никаких территорий России", - заявил он. Ранее глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил о необходимости подумать о том, как заморозить вооруженный конфликт на Украине, чтобы затем положить ему конец. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20230915/klichko-1896553298.html

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в мире, украина, россия, виталий кличко